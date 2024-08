Wettervorhersage für Consell, Mallorca – Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer (19.8.2024)

Das Wetter in Consell: Eine Woche voller Sonnenschein mit erfrischenden Regenschauern

Die Wettervorhersage für Consell auf Mallorca in der Woche vom 19. August 2024 bis zum 26. August 2024 deutet auf eine ideale Mischung aus sonnigen Tagen und kurzen Regenperioden hin – perfekt, um die Vielfältigkeit der Insel in unterschiedlichem Licht zu erleben. Erfahren Sie, was das Wetter für Sie bereithält und wie Sie Ihre Aktivitäten entsprechend planen können.

Abwechslungsreiche Wetterlage in Consell

Beginnend mit einem leichten Regen am Montag, dem 19. August und einer angenehmen Temperatur von etwa 27°C, bietet Consell einen sanften Einstieg in die Woche. Der leichte Wind mit nur 4 km/h kühlt die Luft, während die Luftfeuchtigkeit bei 59% liegen wird und der Luftdruck 1014 hPa beträgt.

Der darauffolgende Dienstag verwöhnt mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf erfrischende 30°C ansteigen. Mit einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 40% und einem sanften Wind von 3 km/h verspricht dieser Tag ideales Wetter für Freizeitaktivitäten im Freien.

Am Mittwoch werden die Sonnenanbeter unter Ihnen auf Ihre Kosten kommen: Der 21. August beschert klaren Himmel und eine weitere leichte Temperatursteigerung auf 31°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 36%, während der Luftdruck leicht auf 1017 hPa steigt. Dieser Tag eignet sich hervorragend für einen Ausflug zu den Stränden Mallorcas.

Donnerstag bringt eine ähnliche Wetterlage mit sich: Leichter Regen und hohe Temperaturen von bis zu 32°C. Der Wind bleibt konstant und die Luftfeuchtigkeit bei komfortablen 35%, was den Tag ideal für jene macht, die etwas Abkühlung suchen.

Der Freitag überrascht mit wenigen Wolken und einem Temperaturhoch von 34°C. Entdecken Sie Consell an diesem Tag bei einer Fahrradtour oder genießen Sie lokale Köstlichkeiten in einem der vielen Cafés im Freien.

Das Wochenende beginnt mit einem klaren Samstag, an dem das Thermometer sogar auf 35°C steigen wird. Mit einer relativen Feuchtigkeit von nur 28% verspricht der 24. August der heißeste Tag der Woche zu werden.

Ein weiterer Tag mit überwiegend bewölktem Himmel folgt am Sonntag, mit immer noch heißen 30°C und einer angenehmen Brise.

Die neue Woche startet am Montag mit klarem Himmel und Temperaturen, die bei 32°C liegen – ein perfekter Tag, um die Woche in Consell ausklingen zu lassen.

Planen Sie Ihren Aufenthalt in Consell

Sonne, leichte Regenschauer und laue Abende – Consell bietet das perfekte Wetter, um Mallorca in all seinen Facetten zu genießen. Ob entspannte Tage am Strand, Erkundungstouren durch das Hinterland oder kulinarische Abende – das Wetter spielt mit. Nutzen Sie die langen Tage und die warmen Nächte, um die Schönheit von Consell und Mallorca zu erleben.

Ausblick auf Sonnenauf- und untergänge in Consell

Genießen Sie den frühen Sonnenaufgang und die späten Sonnenuntergänge in dieser Jahreszeit. Die Sonne geht zwischen 5:05 Uhr und 5:11 Uhr auf und bietet Ihnen die Möglichkeit für lange Tage voller Aktivitäten. Die Sonnenuntergänge zwischen 18:31 Uhr bis 18:39 Uhr sind ebenso spektakulär und verleihen den Abenden in Consell eine besondere Magie.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:03:17. +++