Wettervorschau Santa Eugènia: Sonnige Aussichten und leichte Niederschläge vom 19.8.2024 bis 26.8.2024 (19.8.2024)

Wetter in Santa Eugènia: Eine Woche voller Sonne und leichtem Regen

Die kommende Woche in Santa Eugènia hält ein abwechslungsreiches Wetter für uns bereit. Von sonnigen Tagen bis hin zu leichten Regenschauern ist alles dabei. In dieser Wettervorschau erfahren Sie, was Sie vom 19. August 2024 bis zum 26. August 2024 in Santa Eugènia auf Mallorca erwarten können.

Montag, der 19.8.2024: Ein Start mit leichten Tropfen

Die Woche beginnt mit einem Wetter, das trotz leichtem Regen warme 28 Grad Celsius erreicht. Der Wind bleibt mit 5 km/h eher sanft. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 57%, während der atmosphärische Druck bei 1014 hPa liegt. Der Sonnenaufgang um 05:05 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:39 Uhr rahmen diesen etwas regnerischen Tag ein.

Dienstag, der 20.8.2024: Klarheit und Wärme

Am Dienstag erwartet uns ein klarer Himmel mit sommerlichen 31 Grad Celsius. Der Wind bleibt weiterhin mild bei 3 km/h. Es zeichnet sich eine geringere Luftfeuchtigkeit von 40% ab, was zusammen mit einem leichten Anstieg des Drucks auf 1015 hPa für einen angenehmen Tag sorgt.

Mittwoch, der 21.8.2024 und Donnerstag, der 22.8.2024: Anhaltende Sommerstimmung

Der Mittwoch und Donnerstag halten das hohe Temperaturniveau mit 32 Grad Celsius stabil. Während beide Tage klar beginnen, gibt es am Donnerstag vereinzelt leichten Regen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 35% und 34% am unteren Ende, und der Wind weht leicht mit 4 km/h. Auch die Druckbedingungen bleiben mit 1017 hPa am Mittwoch und einem leichten Rückgang auf 1014 hPa am Donnerstag beständig.

Freitag, der 23.8.2024 bis Sonntag, der 25.8.2024: Höhepunkte der Woche

Das Wochenende nähert sich mit Höchsttemperaturen. Der Freitag präsentiert uns 34 Grad Celsius unter wenigen Wolken. Der Samstag übertrifft dies sogar noch mit 35 Grad Celsius unter einem klaren Himmel. Doch am Sonntag kühlt es mit 30 Grad Celsius und bewölktem Himmel wieder etwas ab. Die Luftfeuchtigkeit steigt am Sonntag auf 41%, und der Druck erreicht sein Wochenmaximum von 1018 hPa.

Montag, der 26.8.2024: Ausklang der Wetterwoche in Santa Eugènia

Den Abschluss der Wettervorschau für Santa Eugènia bildet ein klarer Montag mit angenehmen 32 Grad Celsius. Der Wind zieht leicht auf 5 km/h an, und die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant bei 35%. Der atmosphärische Druck zeigt sich stabil bei 1017 hPa.

Fazit der kommenden Wetterwoche in Santa Eugènia

Die kommende Woche in Santa Eugènia wird überwiegend sonnig und warm, perfekt um die Insel Mallorca in ihrer sommerlichen Pracht zu genießen. Nur vereinzelte Regenschauer bringen eine kurze Erfrischung und trüben das Urlaubsfeeling keineswegs. Vergessen Sie nicht, Ihre Tagesplanungen mit dem Sonnenauf- und -untergang abzustimmen und stets ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:16:52. +++