Woche der Sonne und Sterne in Costitx: Die Wettervorhersage (19.08.2024 bis 26.08.2024)

Strahlender Himmel und angenehme Brisen: Costitx genießt sommerliche Tage

Mit Temperaturen, die an manchen Tagen auf bis zu 36°C klettern, erwartet die Bewohner und Gäste von Costitx eine Woche voller Sonnenschein und sternenklarer Nächte. Unsere neuesten Wetterdaten versprechen, dass das Wetter in Costitx überwiegend sonnig und trocken sein wird, mit nur vereinzelten Schauern zu Beginn und gegen Ende des Zeitraums.

Wetterübersicht für die kommenden Tage in Costitx

Der Montag (19.08.2024) begrüßt uns mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 28°C. Trotz der Feuchtigkeit bleibt der Wind sanft mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 52%. Die Sonne wird um 05:04 Uhr auf- und um 18:39 Uhr untergehen, was uns über 13 Stunden Tageslicht beschert.

An den darauffolgenden Tagen, vom 20. bis zum 21. August, zeigt sich der Himmel über Costitx besonders gnädig und präsentiert uns ein vollkommen klares Blau. Die Temperaturen steigen auf bis zu 32°C an, und dank des ruhigen Winds und der niedrigen Luftfeuchtigkeit bleibt es angenehm warm.

Die Spitze des Sommers: Hitze und klare Sichten

Die Mitte der Woche markiert der 22. August mit einem Mix aus Sonne und vereinzelten Regenschauern, einer Höchsttemperatur von 33°C und einer relativen Trockenheit, die für eine gemütliche Atmosphäre sorgt. Ab dem 23. August nimmt die Hitze dann weiter zu, und Costitx erlebt die höchsten Temperaturen der Woche, die am Samstag (24. August) mit 36°C ihren Zenit erreichen. Der Himmel bleibt klar, die Sterne funkeln in der Nacht, und die Luftfeuchtigkeit zeigt sich von ihrer besten Seite mit Werten um die 25%.

Am Sonntag (25.08.2024) ziehen leichte Wolken auf, aber die Temperaturen bleiben mit 31°C hoch. Mit dem Beginn der neuen Woche am 26. August dürfen wir wieder einen klaren Himmel und eine anhaltende Wärme von 31°C erwarten. Der Wind weht etwas stärker, was eine erfrischende Brise ins Landesinnere bringt.

Die perfekte Woche, um Costitx zu erleben

Diese Wetterprognose ist eine Einladung, das freie Draußen zu genießen – sei es an den bezaubernden Stränden, in den ruhigen Wäldern oder bei einem Besuch der historischen Orte Costitx’. Mit klarem Himmel, lauen Nächten und warmen Tagen bietet die Region alles für Urlauber, die sich nach Sommerspaß und Entspannung sehnen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:03:48. +++