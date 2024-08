7-Tage-Wetterausblick für Calvià: Sonnige Aussichten und angenehme Temperaturen auf Mallorca (20.8.2024)

Der Wetterbericht für Calvià: Sonne satt und leichte Brisen

In der wunderschönen Region Calvià auf Mallorca können sich Einheimische wie Urlauber gleichermaßen auf eine Woche mit viel Sonnenschein und stabilen Wetterbedingungen freuen. Die kommenden Tage versprechen überwiegend klaren Himmel, milde Temperaturen und nur wenige Wolken am Himmel. Eine ideale Zeit für alle Outdoor-Aktivitäten und entspannte Tage am Strand.

Wetterhighlights der nächsten Tage in Calvià

Schon zu Beginn der Woche, am Dienstag, dem 20. August 2024, erwartet die Gemeinde Calvià einen klaren Himmel bei einer Tageshöchsttemperatur von 27°C. Mit einem schwachen Wind von nur 4 km/h und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 64% bleibt das Klima angenehm und ist perfekt für lange Spaziergänge und Erkundungen der malerischen Ortschaften.

Mit dem morgigen Mittwoch bleibt das Wetter beständig: Erneut dürfen wir uns über ein strahlenden Himmel freuen und das bei ähnlichen Bedingungen wie am Vortag. Die perfekte Gelegenheit, um die einheimischen Märkte zu besuchen oder in einem der zahlreichen Cafés die mallorquinische Sonne zu genießen.

Das Wetter bleibt uns hold, denn in den darauffolgenden Tagen klettern die Temperaturen leicht an. Am Donnerstag sehen wir ein paar vereinzelte Wolken am Himmel, aber mit 28°C wird es noch ein wenig wärmer. Auch am Freitag und Samstag dürfen wir uns über warme 29°C freuen, begleitet von einer leichten Brise und wenigen Wolken.

Zum Ausklang der Woche zeigt sich das Wetter von einer etwas milderen Seite. Der Sonntag begrüßt uns mit klarem Himmel und einer angenehmen 26°C - ideal für jede Form der Outdoor-Aktivität, sei es ein letztes Bad im Meer oder eine Wanderung durch das atemberaubende Tramuntana-Gebirge.

Sonnenuntergangszeiten für stimmungsvolle Abende

Beginnen wird die Woche mit einem Sonnenaufgang um 5:07 Uhr und einem Sonnenuntergang um 18:39 Uhr. Diese Zeiten verschieben sich im Verlauf der Woche leicht, so dass der Sonnenuntergang am Ende der Betrachtungsperiode um 18:29 stattfindet. Langgezogene Dämmerungen und warme Abende laden zum Verweilen bei einem Glas mallorquinischen Wein ein.

Die milde Luft, kombiniert mit dem sanften Meeresrauschen und der natürlichen Schönheit Mallorcas, machen Calvià zu einem wahren Paradies und einer Top-Destination für jeden Reisenden. So ist es nicht verwunderlich, dass gerade in dieser Zeit sich viele dazu entscheiden, der Hektik der Großstadt zu entfliehen und die Ruhe auf der Insel zu suchen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.8.2024, 01:26:46. +++