7-Tage Wetterausblick für Felanitx: Sonnenschein und Sommerbrise auf Mallorca (20.8.2024)

Ein strahlender Sommer in Felanitx

Die Klimaaussichten für Felanitx präsentieren sich äußerst sommerlich, mit Temperaturen, die zum Genießen der mallorquinischen Sonne einladen. Wenn Sie Ihren Aufenthalt im Herzen von Mallorca planen, erwarten Sie hervorragende Bedingungen für fast alle Aktivitäten im Freien.

Wettervorhersage: Diese Woche in Felanitx

Mit klarem Himmel und angenehmen Böen wird die Woche vom 20. August bis 27. August 2024 ein wahres Vergnügen. Höchsttemperaturen um die 30°C unterstreichen den Hochsommer auf der Insel, ideal, um das mediterrane Flair in vollen Zügen zu genießen.

Heute – 20. August 2024

Ein klarer Tag mit einer angenehmen Brise kündigt sich an. Die Temperatur erreicht bis zu 29°C, begleitet von einer leichten Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 49%. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 05:05 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:36 Uhr.

Morgen – 21. August 2024

Die Vorhersage besagt weiterhin strahlenden Sonnenschein und eine Höchsttemperatur von 30°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 39% sinkt. Perfekte Bedingungen, um die Insel zu erkunden oder an einem der traumhaften Strände zu entspannen.

Kommende Tage

In den folgenden Tagen bleibt das Wetter stabil mit viel Sonne und leichter Bewölkung am 22. August. Am 23. August gibt es einen kleinen Wetterumschwung mit erwartetem leichtem Regen, der sich jedoch nicht auf die Temperaturen auswirkt, die weiterhin bei rund 30°C liegen.

Der darauf folgende Zeitraum begeistert mit klarem Himmel, und selbst am Wochenende können sich Einheimische und Besucher auf sonnige 28°C und eine erfrischende Brise freuen.

Zusammenfassung des Wettertrends in Felanitx

Zusammengefasst bietet Felanitx in der kommenden Woche herrliches Sommerwetter mit viel Sonne und milden Winden - das ideale Ambiente für Urlauber und alle, die die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen genießen möchten.

