7-Tage Wetterprognose für Llucmajor: Sonnige Aussichten und sommerliche Temperaturen (20.8.2024)

Genießen Sie die sommerliche Wärme in Llucmajor

Während der kommenden Woche dürfen sich Einwohner und Besucher von Llucmajor auf angenehme sommerliche Verhältnisse freuen. Die Wettervorhersage vom 20. bis zum 27. August 2024 verspricht klare Himmel und hohe Temperaturen, die echtes Urlaubsflair aufkommen lassen.

Strahlender Sonnenschein und leichte Brisen

Das Wetter in Llucmajor präsentiert sich von seiner besten Seite: Am Dienstag beginnt die Woche mit 27°C und einem klaren Himmel. Der leichte Wind mit nur 5 km/h sowie die angenehme Luftfeuchtigkeit von 61% sorgen für ein perfektes Klima, um die mallorquinische Sonne zu genießen. Das stabile Hochdruckgebiet ist an der gleichbleibenden Luftdrucklage erkennbar, die bei etwa 1015 hPa liegt.

Die Sonne wird uns früh am Morgen um 05:06 Uhr begrüßen und erst um 18:37 Uhr Platz für den Abend machen.

Die Höhepunkte der Woche

Unter blauem Himmel steigen die Temperaturen stetig an und erreichen in der Wochenmitte ihren Höhepunkt. Mit 30°C am Donnerstag und bis zu 31°C am Freitag und Samstag ist es ratsam, Sonnenschutzmaßnahmen zu ergreifen, wenn man die mallorquinische Natur oder die schönen Strände von Llucmajor erkunden möchte.

Erst gegen Ende der Woche, am Sonntag, wird die Hitze mit einer leichten Abkühlung auf 27°C etwas nachlassen. Auch an diesem Tag wird der Himmel klar bleiben und der Wind mäßig sein, was die Tage für jegliche Outdoor-Aktivitäten angenehm gestaltet.

Ausblick auf das Wochenende

Das Wochenende in Llucmajor verspricht weiterhin klare Sicht und angenehme Temperaturen. Sonnenanbeter und Freunde des Wassersports werden die optimalen Bedingungen zu schätzen wissen. Der Wind wird mit bis zu 7 und 8 km/h am Samstag und Sonntag für eine leichte Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit unter 50% bleibt, was das hohe Temperaturempfinden mildert.

Planen Sie Ihre Tage im Freien und genießen Sie das sommerliche Wetter in Llucmajor in vollen Zügen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.8.2024, 01:38:46. +++