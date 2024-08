Mallorca Wetteraussichten: Strahlender Sonnenschein und leichte Brisen in Maria de la Salut (20.8.2024)

Wetterprognose für Maria de la Salut: Sonnige Tage stehen bevor

Die kommende Woche zeigt sich von einer sommerlich warmen Seite in Maria de la Salut. Mit Temperaturen, die die 30-Grad-Marke überschreiten, können sich Einheimische und Besucher auf herrliches Wetter freuen. Wir werfen einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für Maria de la Salut, die uns sonnige Tage mit klarem Himmel und leichten Winden verspricht.

Die aktuelle Wetterlage und Vorhersage

Am Dienstag, dem 20. August 2024, erwartet uns in Maria de la Salut ein Höchstwert von 31°C unter einem klaren Himmel. Der Wind weht sanft mit gerade einmal 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 40 Prozent liegt – perfekte Bedingungen für Aktivitäten im Freien oder entspannte Stunden am Strand von Mallorca. Mit einem Luftdruck von 1014 hPa ist eine stabile Wetterlage gegeben.

Eine Woche voller Sonnenschein

In den darauf folgenden Tagen setzt sich das sommerliche Wetter fort. Der Mittwoch bleibt mit klarem Himmel und einer Maximaltemperatur von 32°C, begleitet von gleichen, leichten Winden, bestehen. Die Feuchtigkeit bleibt mit 32 Prozent angenehm niedrig, und der Barometerstand von 1017 hPa könnte kaum besser sein für Freizeitaktivitäten oder Sightseeing-Touren.

Am Donnerstag lassen einige verstreute Wolken die Sonne durchscheinen, während das Quecksilber wieder bei angenehmen 32°C liegt. Auch der Freitag beginnt mit 33°C und leichten Regenschauern, was die sommerliche Stimmung in Maria de la Salut nicht trüben dürfte.

Höhepunkt der Woche: Temperaturen klettern weiter

Der Samstag bringt den Höhepunkt der Woche mit sich: strahlender Sonnenschein und eine Höchsttemperatur von 35°C, was es zu einem idealen Tag für Wassersport oder eine ausgedehnte Fahrradtour durch die atemberaubende Landschaft rund um Maria de la Salut macht. Auch am Sonntag bleibt es mit klarem Himmel angenehm warm, obwohl die Temperaturen leicht auf 34°C fallen.

Ausklang der Wetterwoche und Ausblick

Zum Abschluss der sonnigen Wetterwoche dürfen wir am Montag noch einmal mildere 27°C bei leicht bewölktem Himmel genießen. Wir blicken in eine Woche mit fantastischen Bedingungen zur Erkundung der Insel – von den Stränden bis zu den Bergen von Mallorca.

Genießen Sie also das heitere Wetter in Maria de la Salut und lassen Sie sich von den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten dass Mallorca zu bieten hat, verwöhnen. Ob Wassersport, Wanderungen, kulinarische Entdeckungen oder einfach nur Entspannung am Strand – diese Woche wird alles möglich!

