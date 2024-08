Perfektes Sommerwetter in Selva: Die Wetterprognose für die kommenden Tage (20.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und angenehme Sommertemperaturen in Selva

Die nächsten sieben Tage in SelvaSelva präsentieren sich von ihrer besten Seite, beginnend mit einem herrlichen klaren Himmel und einem Thermometerstand von angenehmen 30 Grad Celsius am Dienstag, den 20. August 2024. Mit nur einer leichten Brise von 2 km/h ist es der ideale Tag, um die prächtige Natur oder die malerischen Orte der Region zu erkunden.

Die Sonne wird uns um 05:05 Uhr begrüßen und begleitet uns bis zum Abend, wenn sie sich um 18:38 Uhr verabschiedet, was für ausgedehnte Aktivitäten im Freien perfekte Bedingungen bietet.

Fortsetzung der Hitzewelle mit klarem Himmel und Temperaturen über 30 Grad

Am Mittwoch, den 21. August, steigt die Temperatur leicht auf 31 Grad an. Der klare Himmel setzt sich fort, mit nur einer geringen Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf komfortable 35%, während der Luftdruck auf 1017 hPa ansteigt.

Scattered clouds tauchen am Donnerstag auf und bringen uns einen Hauch von Abwechslung. Bei 32 Grad und einem angenehmen Wind bleibt das Wetter ideal für jegliche Pläne im Freien, seien es Wassersportarten am Meer oder einfach nur ein erholsamer Tag am Strand.

Leichter Regen am Freitag kühlt die Atmosphäre leicht ab, bringt aber bei 33 Grad immer noch genug Wärme, um die Sommertage zu genießen.

Höhepunkt der Sommerhitze und ideale Bedingungen für Sonnenanbeter

Samstag und Sonntag setzen den Trend mit klarem Himmel und einem Temperaturhoch von 35 Grad fort, was diese Tage zu den heißesten des Augusts macht. Mit der niedrigen Luftfeuchtigkeit und dem mäßigen Wind bieten sich diese Tage perfekt an, um die Sonne Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Zum Abschluss der Woche, am Montag, fällt die Temperatur wieder auf 27 Grad, was für einen angenehmen Start in die neue Woche sorgt. Der Himmel bleibt weitgehend klar mit nur wenigen Wolken, was die Möglichkeit bietet, die Sommerabende bei einem gemütlichen Spaziergang oder beim Essen im Freien auszuklingen.

Erleben Sie Selva in seinem sommerlichen Spiel aus Licht und Wärme. Bleiben Sie aktiv oder entspannen Sie in der friedlichen Atmosphäre unter dem mediterranen Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.8.2024, 01:49:38. +++