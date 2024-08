Sonne und milde Brisen: Das 7-Tage-Wetter für Sóller auf Mallorca (20.08.24 bis 27.08.24)

Die Wetterprognose für Sóller – Idyllische Tage unter der mallorquinischen Sonne

Mit einem klaren Himmel und angenehm sommerlichen Temperaturen begrüßt Sóller seine Bewohner und Gäste in der letzten vollen Augustwoche des Jahres 2024. Das Wetter in Sóller zeigt sich von seiner freundlichsten Seite, und bietet ideale Bedingungen für alle, die das Freie genießen möchten. Ob ein Bummel durch die Altstadt oder eine Wanderung im Tramuntana-Gebirge - die Wetterlage verspricht eine Woche voller Sonnenschein und Outdoor-Vergnügen.

Detailblick auf das Wetter für die kommenden Tage in Sóller

Dienstag, 20.08.2024: Ein strahlender Tag erwartet Sie mit einem wolkenlosen Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von angenehmen 29 °C. Der Wind weht leicht mit nur 4 km/h. Das Thermometer zeigt morgens eine angemessene Luftfeuchtigkeit von 54%, während der Luftdruck bei 1015 hPa liegt. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang rahmen diesen wunderschönen Tag um 05:06 Uhr bzw. 18:38 Uhr ein.

Mittwoch, 21.08.2024: Wieder zeigt sich der Himmel über Sóller gänzlich ungetrübt. Mit der gleichen maximalen Temperatur von 29 °C und einem weiterhin sanften Wind bietet sich ein weiterer idealer Tag für Aktivitäten im Freien. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 48%, während der Luftdruck auf 1018 hPa steigt.

Donnerstag, 22.08.2024: Auf einen Hauch von Wolken am Himmel folgt bei 31 °C ein weiterer trockener und heißer Tag. Der Wind bleibt mit 2 km/h zart, und die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 45%.

Freitag, 23.08.2024: Leichter Regen kündigt sich an, jedoch wird dies die warmen Temperaturen von bis zu 32 °C nicht trüben. Mit lediglich milden Winden von 2 km/h bleibt das Wetter auch an diesem Tag günstig, um die Insel zu erkunden.

Samstag, 24.08.2024 & Sonntag, 25.08.2024: Das Wochenende verwöhnt mit klarem Himmel und Temperaturen, die bis auf 33 °C klettern, begleitet von einigen wenigen Wolken am Sonntag. Die Luftfeuchtigkeit verringert sich stetig, und der Wind hält sich gleichmäßig.

Montag, 26.08.2024 & Dienstag, 27.08.2024: Zu Beginn der neuen Woche nimmt die Temperatur leicht ab, bleibt aber mit 28 °C und 29 °C immer noch im warmen Bereich. Vermehrte Wolken am Montag weichen am Dienstag wieder einem klaren Himmel.

Ausblick auf das Sóller-Wetter: Ideale Bedingungen für Erholungssuchende und Naturfreunde

Das Wetter in Sóller präsentiert sich in der kommenden Woche von seiner besten Seite. Mit Temperaturen, die durchschnittlich bei über 28 °C liegen, sind luftige Sommerkleidung und Sonnenschutz unverzichtbar. Die Abende versprechen angenehm mild zu werden, was speziell für das gastronomische Erlebnis im Freien von Vorteil ist. Eine leichte Abkühlung in der Nacht trägt dazu bei, dass Sie einen erholsamen Schlaf finden und am nächsten Tag voller Energie sind. Die gesamte Woche über bleibt es hauptsächlich sonnig, was den Besuch des malerischen Ortes zu einem reinen Vergnügen macht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.8.2024, 01:52:16. +++