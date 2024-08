Sonniges Wetter in Portocolom: Die Wettervorhersage für die kommende Woche (20.08.2024 bis 27.08.2024)

Wetteraussichten für Portocolom: Ein Überblick über die kommende Woche

Für alle Sonnenanbeter und Urlauber, die den Spätsommer in Portocolom auf Mallorca genießen möchten, bringt die aktuelle Wettervorhersage gute Nachrichten. Die kommende Woche verspricht überwiegend sonnige Tage und angenehme Temperaturen, die sich um die 28 Grad Celsius einpendeln werden.

Genießen Sie die klaren Himmel über Portocolom

Beginnend mit dem 20. August 2024, erwartet die Region Portocolom einen klaren Himmel und eine Tageshöchsttemperatur von etwa 28 Grad. Die leichte Brise von 6 km/h, die Luftfeuchtigkeit bei 58% und der Luftdruck von 1014 hPa sorgen für optimale Bedingungen, um Zeit am Strand oder beim Erkunden der malerischen Umgebung zu verbringen.

Mit konstanten Temperaturen durch die Woche

Die Temperatur bleibt auch an den folgenden Tagen konstant um die 28 Grad Marke, mit einem leichten Rückgang auf 26 Grad gegen Ende der Woche. Dies bietet ideale Voraussetzungen für Aktivitäten im Freien oder einfach zum Entspannen in der mediterranen Sonne.

Der 21. August 2024 setzt das Thema mit klarem Himmel fort, wobei die Luftfeuchtigkeit etwas abnimmt auf 46%, was für Trockenheit sorgt, die die Hitze erträglicher macht. Auch der Luftdruck bleibt stabil, was auf eine anhaltend gute Wetterlage hinweist.

Leichte Bewölkung unterbricht das Sonnenspiel

Am 22. August könnte sich der Himmel zeitweise mit vereinzelten Wolken bedecken, was jedoch kaum Einfluss auf die Temperaturen haben wird. Der Wind bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit auf einem angenehmen Niveau.

Ein leichter Wandel zeigt sich am 23. August 2024, wo überwiegend bewölkte Verhältnisse herrschen werden. Dennoch bleibt die Temperatur behaglich um die 28 Grad, und der Wind schwächt sich auf etwa 4 km/h ab. Eine gute Gelegenheit, auch an etwas weniger sonnigen Tagen die Schönheit Portocoloms zu entdecken.

Die Sonne kehrt zurück

Vom 24. August bis zum 25. August dürfen Sie wieder mit einem klaren Himmel bzw. nur wenigen Wolken rechnen. Trotz einer leichten Zunahme der Luftfeuchtigkeit bleiben die Bedingungen angenehm und laden zu verschiedenen Aktivitäten ein.

Ausklang der Woche mit angenehmen Bedingungen

Zum Abschluss der Woche, am 26. und 27. August, kehrt die Temperatur zu einem klaren Himmel zurück und es wird eine leichte Abkühlung auf 26 Grad geben. Die Windgeschwindigkeit nimmt zu und bewegt sich um die 7 km/h am 26. August, was für eine erfrischende Brise sorgt. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich minimal, bleiben aber im Bereich von circa fünf Uhr morgens und halb sieben abends. Genießen Sie die längeren Abende und die warmen Nächte, die Portocolom zu dieser Jahreszeit zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.8.2024, 01:54:32. +++