Sonniges Wetter und leichte Brisen: Die Wetteraussichten für Palma, Mallorca (20.08.2024 - 27.08.2024)

Das aktuelle Wetter in Palma: Eine Woche voller Sonnenschein

Die Sonne über Palma zeigt sich von ihrer besten Seite und beschert Einwohnern sowie Besuchern eine traumhafte Woche. Strahlender Sonnenschein und klare Himmel dominieren die Wetterlage auf Mallorca. Ein idealer Zeitpunkt, um die Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben und das Freizeitangebot voll auszuschöpfen.

Sommerliche Temperaturen und angenehme Abkühlung

Vom 20.08.2024 bis zum 27.08.2024 können Sie mit Tagestemperaturen von angenehmen 28°C bis hochsommerlichen 31°C rechnen, die insbesondere am Wochenende für Erholung suchende Urlauber ein wahres Geschenk sind. Auch der leichte Wind mit Geschwindigkeiten von 4 bis 6 km/h sorgt für eine sanfte Brise und tröstet über die geringe Luftfeuchtigkeit von durchschnittlich unter 60 Prozent hinweg.

Vorübergehende Wolken und leichter Regen als Abwechslung

Trotz der vorherrschenden klaren Verhältnisse wechseln sich am 22.08.2024 und 26.08.2024 ein paar Wolken am Himmel ab, die der Landschaft zusätzliches Flair verleihen, ohne allerdings die Sonnenstunden signifikant zu reduzieren. Einzig am 23.08.2024 bringt leichter Regen kurze Erfrischung, bevor sich das Wetter wieder von seiner besten Seite zeigt.

Genießen Sie lange Tage auf Mallorca

Beginnend mit dem Sonnenaufgang um 05:06 Uhr und einem grazilen Sonnenuntergang um 18:38 Uhr, bekommen Sie reichlich Gelegenheit, das Tageslicht für ausgedehnte Erkundungstouren zu nutzen. Die Zeiten des Auf- und Untergangs verschieben sich minimal, sodass zum Ende der Woche der Tag um 05:13 Uhr beginnt und um 18:28 Uhr endet.

Ein Blick voraus: Wettertrend für das Ende August

Zum Abschluss dieser Wetterwoche kühlen die Temperaturen leicht ab auf 27°C, behalten aber die sonnige Stimmung bei. Für alle, die noch länger auf der insel verweilen, zeichnet sich ein durchweg positives Bild für das Wetter auf Mallorca ab.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.8.2024, 01:42:56. +++