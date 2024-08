Strahlend blauer Himmel und sommerliche Temperaturen: Die Wetteraussichten für Petra auf Mallorca (20.08.2024 - 27.08.2024)

Das Sommerwetter in Petra - Sonne pur und angenehme Brisen

Die kommende Woche verspricht den Einwohnern und Besuchern von PetraPetra auf Mallorca perfektes Sommerwetter. Mit strahlend blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen ist es die ideale Zeit für Aktivitäten im Freien. Die detaillierte Wettervorhersage für die nächste Woche (20.08.2024 - 27.08.2024) zeigt, dass es kaum einen Grund gibt, sich nach drinnen zu verziehen.

Hochsommerliche Temperaturen mit geringer Luftfeuchtigkeit

Die Woche beginnt mit einem angenehmen 28°C am Dienstag, den 20. August. Die niedrige Luftfeuchtigkeit von nur 27% und das Fehlen von Wolken sorgen für herrliche Tage. Der leichte Wind mit nur 5 km/h lässt die Hitze erträglich erscheinen.

Am Mittwoch klettern die Temperaturen leicht auf 29°C und die Bedingungen für einen Besuch am Strand oder einer der vielen Terrassen in Petra sind ideal. Auch für den Donnerstag verspricht das Thermometer eine Höchsttemperatur von 30°C.

Beständigkeit ist das Schlüsselwort - Kein Regen

Vom 20. bis 27. August zeigt sich der Himmel über Petra durchgehend von seiner besten Seite. Keine Wolken trüben die Aussichten und es bleibt die gesamte Woche über trocken, was die Planung von Outdoor-Aktivitäten erleichtert.

Der perfekte Zeitpunkt für Sonnenanbeter und Nachtschwärmer

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben relativ konstant, mit dem Sonnenaufgang um kurz nach 3 Uhr morgens und dem Sonnenuntergang bis spät in den Abend hinein, was lange, sonnengefüllte Tage garantiert.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein und Sommerfreuden in Petra

Die Wetteraussichten für Petra sind vielversprechend: klare Himmel und angenehme Brisen sorgen für eine unvergessliche Sommerwoche auf der Baleareninsel Mallorca. Gepaart mit der mediterranen Gastfreundschaft und den vielen Freizeitmöglichkeiten, ist Petra der Ort, um die Seele baumeln zu lassen und den Sommer in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.8.2024, 01:43:30. +++