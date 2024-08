Strahlender Sonnenschein und leichte Brisen: Das Wetter in Escorca für die kommende Woche (20.8.2024)

Das aktuelle Wetter in Escorca: Eine Prognose der kommenden Woche

Für alle Sonnenanbeter und Freunde des mediterranen Klimas bringt die neue Woche in Escorca nahe der malerischen Serra de Tramuntana auf Mallorca eine Welle von strahlendem Wetter. Mit Temperaturen, die konstant über die sommerlichen 25 Grad Celsius hinausgehen, steht einer entspannten Zeit unter der mallorquinischen Sonne nichts im Weg.

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang: Wie das Wetter Ihren Tag in Escorca gestaltet

Der Dienstag, 20.8.2024, begrüßt die Bewohner und Besucher von Escorca mit klarem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Brise ist sanft mit gerade einmal 2 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei gemäßigten 48%. Zum Sonnenaufgang um 05:05 Uhr steht einem erfrischenden Morgen nichts im Wege, bevor der Tag um 18:38 Uhr mit der anmutigen Abenddämmerung ausklingt.

Folgt man der Wettersymphony auf den Mittwoch, 21.8.2024, darf man sich wieder auf ein Duplikat der Schönheit freuen: Ungetrübter Himmel und 27 Grad Celsius, während eine leichte Brise mit 3 km/h die Szene malt. Der Tag erwacht um 05:06 Uhr, während die Sonne sich um 18:37 Uhr zur Ruhe bettet und das Licht der Sterne an den Nachthimmel übergibt.

Am Donnerstag, 22.8.2024, gesellen sich vereinzelte Wolken zum ansonsten klaren Firmament. Mit einer leichten Steigerung auf 28 Grad Celsius bei einem weiterhin schwachen Wind von 2 km/h, ist der Tag perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten geeignet. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 40%, womit die Hitze gut ertragbar sein sollte.

Der Freitag, 23.8.2024, bringt zwar leichten Regen mit sich, jedoch sorgt die Temperatur von 30 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit von 37% für ein ausgeglichenes Klima. Der Tag beginnt offiziell mit dem Sonnenaufgang um 05:08 Uhr und zieht sich bis zum Sonnenuntergang um 18:34 Uhr.

Das Wochenende kündigt sich mit einem Samstag, 24.8.2024, an, der mit klarem Himmel und höchsten Temperaturen von 31 Grad Celsius zu überzeugen weiß. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 35% sehr komfortabel, und der Tag verspricht, lange in guter Erinnerung zu bleiben.

Ein Blick auf den Sonntag, 25.8.2024, zeigt nur wenige Wolken am Himmel bei gleichbleibend hohen 31 Grad Celsius. Die frische Brise wird stärker und erreicht 4 km/h. Der Tag erwacht um 05:10 Uhr und verabschiedet sich um 18:31 Uhr.

Zum Abschluss der Woche, am Montag, 26.8.2024, ziehen erneut einige Wolken über den Himmel von Escorca. Die Temperaturen kühlen auf 25 Grad Celsius ab, und der Wind nimmt auf 5 km/h zu. Trotzdem bleibt das Wetter angenehm und die Luftfeuchtigkeit steigt auf etwas erhöhte 62%.

Wetteraussichten für Escorca: Die Top-Tipp Woche für Urlauber und Einheimische

Das Wetter in Escorca zeigt sich von seiner besten Seite. Diese Woche bietet eine ideale Mischung aus sonnigen Tagen und erfrischenden Brisen, ideal für Ausflüge in die Natur, längere Wanderungen oder einfach gemütlich in einem Café die Seele baumeln lassen. Wer plant, die beeindruckende Landschaft Mallorcas zu erkunden oder die entspannte Lebensart der Insel zu genießen, findet in der aktuellen Wetterprognose sicher seinen perfekten Tag dazu.

Der windige Ausklang: Sonntag, 27.8.2024, und der Blick in die Zukunft

Der Sonntag, 27.8.2024, leitet das Ende der Woche mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 26 Grad Celsius ein. Nur ein leichter Hauch von Wind mit 2 km/h begleitet den Tag, der um 05:12 Uhr beginnt und um 18:28 Uhr endet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.8.2024, 01:33:32. +++