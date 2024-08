Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen: Das Wetter in Costitx für die nächsten Tage (20.8.2024)

Sommerwetter par excellence: Hochsommerliche Verhältnisse in Costitx

Die Sonne über CostitxCostitx weiß dieser Tage wieder besonders zu verwöhnen. Während die Bewohner und Besucher der idyllischen Gemeinde im Herzen Mallorcas den klaren Himmel genießen, weht eine sanfte Brise, die die sommerliche Hitze angenehm mildert.

Sonnengarantie und laue Abende – Das Wetter vom 20. bis 26. August 2024

Die kommende Woche zeigt sich in Costitx von ihrer besten Seite. Mit einem anhaltend klaren Himmel und Tageshöchsttemperaturen, die sich im Bereich von stolzen 31°C bis 36°C bewegen, sind die Tage bestens für all jene geeignet, die die Wärme des späten Sommers suchen. Die Nachttemperaturen fallen dabei angenehm, sodass der Schlaf nicht durch zu hohe Werte beeinträchtigt wird.

Am 23. August könnten einige Wolken am Himmel zu sehen sein, was dem sommerlichen Flair jedoch kaum Abbruch tun wird. Ein leichter Regen gibt der Natur eine erfrischende Pause von der Trockenheit.

Abkühlung versprechen die Vormittagsstunden, in denen jeweils eine frische Brise bei Windstärken zwischen 3 und 5 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit bleibt dabei meist gering, sodass die Hitze nicht drückend wirkt. Besonders die Tage ab dem 24. August zeichnen sich durch sehr niedrige Feuchtigkeitswerte von nur rund 22% aus.

Tropische Nächte und Sternenhimmel – Perfekt für Urlauber und Sternegucker

Der Blick in den Abendhimmel von Costitx dürfte in dieser Woche für Astronomiebegeisterte und Romantiker ein wahres Highlight darstellen. Kaum Wolken stören die Sicht auf die Sterne und laden dazu ein, die spätsommerlichen Nächte im Freien zu verbringen.

Sonnenanbeter kommen hier täglich ab circa 5:05 Uhr früh bei Sonnenaufgang und bis ca. 18:37 Uhr abends bei Sonnenuntergang auf ihre Kosten. Die Tage sind also noch lang genug, um das warme Wetter ausgiebig zu genießen.

Das Wochenende klingt dann mit leicht bewölktem Himmel am 26. August und angenehmen 28°C aus, bevor die neue Woche wieder mit viel Sonnenschein und 31°C am 27. August beginnt. Die perfekten Voraussetzungen für diverse Aktivitäten im Freien oder für Entspannung am Strand.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.8.2024, 01:30:21. +++