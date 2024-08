Wetter Fornalutx (20.08.24 bis 27.08.24): Sonnenschein und sommerliche Temperaturen im Sóller-Tal

Sommerliche Woche voraus in Fornalutx, Mallorca

Fornalutx, ein idyllisches Dorf im Sóller-Tal auf Mallorca, bietet Bewohnern und Besuchern in der Woche vom 20. August bis zum 27. August 2024 eine Abfolge schöner Sommertage. In diesem Detailblick auf das lokale Wetter in Fornalutx werden Sie finden, dass beinahe jeder Tag von klarem Himmel und angenehm warmen Temperaturen gekennzeichnet ist, wobei die sommerlichen Temperaturen gegen Ende der Woche etwas nachlassen.

20.08.2024 - Ein klarer himmelhafter Start in die Woche

Am Dienstag, dem 20. August, begrüßt Sie ein klarer Himmel bei Tagestemperaturen von sommerlichen 28°C. Ein leichter Wind von 3 km/h fördert ein angenehmes Klima, während die Luftfeuchtigkeit mit 51% und der Luftdruck bei 1015 hPa liegt. Der Sonnenaufgang erfolgt um 05:06 Uhr und gegen 18:38 Uhr können Sie einen malerischen Sonnenuntergang erwarten.

21.08.2024 - Kontinuierliche Sommerlaune

Der folgende Mittwoch setzt den Trend fort mit gleichen Temperaturen und klarem Himmel wie am Vortag. Das Thermometer bleibt konstant bei 28°C, die Windstille hält an und die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 46%. Perfekte Bedingungen für einen Ausflug in die Natur Mallorcas oder einen entspannten Tag am Strand. Sonnenauf- und -untergang vollziehen sich eine Minute später als am Dienstag.

22.08.2024 - Ein Hauch von Wolken am Himmel

Am Donnerstag erwartet Sie über Fornalutx ein leicht bewölkter Himmel, der das sonnige Wetter mit ein paar charmanten Wolken verschönert. Die Temperaturen klettern leicht auf 30°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 42%. Ein nahezu nicht spürbarer Wind trifft auf einen stabilen Luftdruck von 1015 hPa. Ein wunderschöner Tag, um die atemberaubenden Landschaften des Tramuntana-Gebirges zu erkunden.

23.08.2024 - Vereinzelter Regen bringt Erfrischung

Der Freitag bringt eine willkommene Erfrischung mit vereinzeltem leichten Regen bei 31°C. Ideales Wetter, um die Natur auf den zahlreichen Wanderwegen um Fornalutx zu genießen, solange man eine leichte Regenjacke dabei hat.

24.08.2024 bis 27.08.2024 - Hochsommerliches Wetter

Von Samstag bis Montag kehrt der klare Himmel zurück, mit Temperaturen, die von 32°C auf 27°C fallen. Ein leichter Zuwachs der Windstärke auf 4 km/h ist ebenso ein Teil der Prognose, während die Luftfeuchtigkeit bis Sonntag kontinuierlich sinkt und am Montag wieder auf 60% steigt. Sonnenanbeter und Freizeitsportler können also ausgiebig das schöne Wetter nutzen.

Schlussbetrachtung und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Fornalutx in der kommenden Woche optimal für sommerliche Aktivitäten im Freien sein wird. Die Wetteraussichten versprechen vorrangig sonnige Tage mit klarer Luft, leichtem Wind und angenehmen Temperaturen, nur unterbrochen von einem sanften Regenschauer, der die Landschaft um Fornalutx zum Leuchten bringt.

