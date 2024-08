Wetter Pollença (20.08.24 bis 27.08.24): Sonnige Aussichten und milde Brisen

Wetteraussichten für Pollença: Sonne satt und leichte Sommerbrise

Das Wetter in Pollença verspricht in der Zeit vom 20. August bis 27. August 2024 vorwiegend sonnige Tage und angenehme Temperaturen, die für den perfekten Sommergenuss sorgen. Urlauber und Einheimische können sich auf ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten und entspannte Strandtage einstellen.

Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen

Am Dienstag, den 20. August 2024, startet die Woche in Pollença mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 29 Grad Celsius. Eine leichte, erfrischende Brise weht mit nur 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 53% liegt und der Luftdruck stabile 1014 hPa beträgt.

Kontinuierlich gutes Wetter

Die folgenden Tage bis zum 24. August bleiben ebenfalls unter dem Einfluss eines klaren Himmels, mit Temperaturen, die konstant bei 29 bis 31 Grad Celsius liegen. Die Winde bleiben sanft, und auch die Luftfeuchtigkeit bietet kein Grund zur Beanstandung. Die Nächte versprechen bei klarem Sternenhimmel erholsame Ruhe.

Wetteränderung am Wochenende

Am 25. und 26. August ziehen vereinzelte Wolken über Pollença, die das sonnige Bild leicht trüben könnten, aber weiterhin eine hohe Tageshöchsttemperatur von 31 Grad am Samstag und einen leichten Temperaturrückgang auf 25 Grad am Sonntag bieten. Die Winde frischen etwas auf, halten sich aber weiterhin in moderaten Geschwindigkeitsbereichen.

Ausblick auf die neue Woche

Die neue Woche beginnt ähnlich vielversprechend: Mit 28 Grad und klarem Himmel steht der Montag, der 27. August, ganz im Zeichen des Sommerausklangs. Eine leichte Brise und eine moderate Luftfeuchtigkeit sorgen für ideale Bedingungen, um die letzten Augusttage zu genießen.

Zusammenfassung der Wetterlage in Pollença

Wer in der letzten Augustwoche einen Aufenthalt in Pollença plant, darf sich auf ideales Sommerwetter freuen. Es bleibt überwiegend trocken bei wolkenarmem Himmel und sommerlichen Temperaturen. Lediglich am 23. August ist mit etwas leichtem Regen zu rechnen, der die Luft erfrischt, ohne jedoch die sommerliche Stimmung zu trüben.

