Wetterausblick Santa Maria del Camí: Sonnige Tage und leichte Brisen vom 20.08.24 bis 27.08.24

Strahlender Sonnenschein und wohltuende Temperaturen in Santa Maria del Camí

Die kommende Woche in Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí auf der beliebten Baleareninsel Mallorca verspricht sonnige Aussichten und angenehm warme Tage. Mit einem klaren Himmel und minimalen Windbewegungen bietet sich hervorragendes Wetter für Freizeitaktivitäten im Freien an.

Wetterprognose für die Woche vom 20.08.24 bis 27.08.24

Beginnend mit dem heutigen Dienstag, den 20. August 2024, können sich Einheimische wie Urlauber auf Höchsttemperaturen von etwa 29°C freuen. Ein klarer Himmel und eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3 km/h schaffen ideale Bedingungen für einen Strandbesuch oder eine Wanderung im malerischen Umland von Santa Maria del Camí.

Am 21. August setzt sich das strahlende Wetter fort. Die Temperaturen verharren bei 29°C, bei einem weiterhin niedrigen Wind von etwa 4 km/h. An diesem Tag wird die Luftfeuchtigkeit bei circa 44% liegen, während der Luftdruck leicht steigt auf 1018 hPa.

Der 22. August bringt eine leichte Steigerung der Temperaturen auf bis zu 31°C, mit einer geringen Zunahme von Wolken am Himmel. Dennoch bleibt das Klima mit nur einem milden Wind von bis zu 3 km/h und einer noch milderen Luftfeuchtigkeit von 40% sehr angenehm.

Überraschenderweise könnte der 23. August einen leichten Regenschauer bei ansonsten hohen Temperaturen von bis zu 32°C bringen. Die sanften Böen halten sich bei etwa 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 36% zurückgeht und ein entspanntes Klima beibehält.

Am 24. August kehrt das perfekte Sommerwetter zurück mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf 34°C steigen können. Erneut sorgt eine Brise mit 4 km/h für eine angenehme Abkühlung.

Das Wochenende beginnt am 25. August mit ähnlichen Bedingungen wie am Vortag. Erwartet werden 34°C, bei einer leichten Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 5 km/h und einer weiteren Abnahme der Luftfeuchtigkeit auf 28%, was das Wohlfühlklima unterstützt.

Zum Ausklang der Woche zeigt sich das Wetter am 26. August mit verstreuten Wolken, während die Temperaturen wieder auf angenehme 29°C sinken. Die Windbedingungen bleiben mit 4 km/h beständig ruhig.

Der 27. August schließt die Woche mit klarem Himmel, einer Lufttemperatur von 29°C und einer identischen Windgeschwindigkeit wie am Vortag ab — ein perfekter Ausklang einer sonnig-angenehmen Woche.

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten variieren leicht im Laufe der Woche, beginnend mit einem Sonnenaufgang um 5:06 Uhr und Sonnenuntergang um 18:38 Uhr am 20. August, bis hin zu einem Sonnenaufgang um 5:12 Uhr und Sonnenuntergang um 18:28 Uhr am 27. August.

