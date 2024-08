Wetteraussichten für Son Servera (20.08.24 bis 27.08.24): Heiterer Himmel und stabile Sommertemperaturen

Perfektes Sommerwetter in Son Servera: Eine Woche unter der mallorquinischen Sonne

Die letzte Augustwoche steht in Son ServeraSon Servera ganz im Zeichen von Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Urlauber und Einheimische dürfen sich auf eine beständige Wetterlage mit leichten Winden und sommerlichen Temperaturen um 28 °C freuen.

Hochsommerliche Bedingungen und klare Nachthimmel

Ab dem 20. August 2024 präsentiert sich das Wetter in Son Servera von seiner besten Seite. Strahlend blauer Himmel und milde Windverhältnisse mit Geschwindigkeiten um die 4 km/h markieren den Auftakt dieser perfekten Sommerwoche. Die Temperaturen bewegen sich gleichbleibend um die 28 °C, was für ausgedehnte Strandtage wie geschaffen ist.

Tägliche Wetterentwicklung im Detail

Am Dienstag, dem 21. August, bleibt der Himmel klar, die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 48%, und der Wind flaut leicht auf 3 km/h ab. Der Mittwoch begrüßt uns dann mit einer leichten Bewölkung, während die Temperaturen stabil bei 28°C verharren und der Wind auf 5 km/h zulegt.

Die darauffolgenden Tage bis einschließlich Sonntag zeigen sich wechselhaft mit nur teilweise bedecktem Himmel, was das Ambiente für kurze Ausflüge und Spaziergänge auf dem Land und entlang der Küste von Son Servera ideal macht. Die Windgeschwindigkeiten bleiben beständig bei 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit schwankt um die 60%.

Abkühlung zum Wochenende in Sicht

In der zweiten Wochenhälfte hält das herrlich sonnige Wetter an, obwohl sich am Samstag ein paar Wolken blicken lassen könnten. Die Temperaturen entspannen sich leicht auf angenehmere 25 °C mit einer Zunahme der Brise auf 8 km/h. Zum Ausklang des Wochenendes klettert das Quecksilber wieder auf 26°C, und der Wind beruhigt sich auf sanfte 6 km/h.

Zusammenfassend sieht die aktuelle Wetterprognose für Son Servera eine vorwiegend heitere Woche voraus, die hervorragend dafür geeignet ist, die zahlreichen Freiluftaktivitäten Mallorcas zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.8.2024, 01:52:42. +++