Wetterprognose für Búger (20.08.2024 bis 27.08.2024): Sonnige Aussichten und Sommerhitze dominieren auf Mallorca

Wetterbericht für die Idylle von Búger: Eine Woche voller Sonne

BúgerBúger, eine malerische Gemeinde im Herzen von Mallorca, wird in den nächsten sieben Tagen von strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen verwöhnt. Die Sommerhitze bleibt konstant, und klare Himmel versprechen ideale Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien.

Die aktuellen Wetterbedingungen:

Am Dienstag, den 20. August 2024, startet Búger mit einem klarer Himmel und einer Temperatur von 31°C in die neue Woche. Eine sanfte Brise mit nur 3 km/h mildert das sommerliche Klima. Der Feuchtigkeitsgehalt liegt bei 41%, während der Luftdruck bei 1014 hPa gemessen wird. Zeugnis des klaren Himmels sind der Sonnenaufgang um 05:05 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:37 Uhr.

Die Wetteraussichten für das Ende der Woche:

Der Donnerstag, 23. August 2024, bringt leicht abgeschwächte Temperaturen von bis zu 33°C, während leichter Regen den Tag erfrischen kann. Trotz der erhöhten Luftfeuchtigkeit von 32% wird der Wind weiterhin gemächlich mit 3 km/h wehen.

Ausblick auf das Wochenende:

Das Wochenende präsentiert sich weiterhin von seiner besten Seite: Am Samstag, den 24. August 2024, können sich die Einwohner und Besucher Búgers über einen klaren Himmel und eine Höchsttemperatur von 35°C erfreuen. Der Wind nimmt leicht zu und weht mit 5 km/h, während der Luftdruck auf 1012 hPa absinkt.

Sonnenuntergang und Abkühlung:

Am Montag, den 26. August 2024, kündigen sich mit vereinzelten Wolken eine leichte Abkühlung und eine Temperatur von 27°C an. Der Wind legt etwas zu auf 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 60% an, was für ein angenehmes Klima sorgt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.8.2024, 01:25:31. +++