Wettervorhersage Campanet (20.08.2024 bis 27.08.2024): Aktuelle Wettertrends und tägliche Prognosen

Sonnige Aussichten: Die Wetterprognose für Campanet

Die malerische Gemeinde Campanet auf Mallorca erwartet in der kommenden Woche durchgehend sonniges und warmes Wetter, ideal für alle Freizeitaktivitäten unter dem klaren Himmel von Mallorca. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht des Wetters für die nächsten sieben Tage.

Herrliches Wetter zum Wochenstart

Am Dienstag, den 20. August 2024, starten wir in Campanet mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Tageshöchsttemperatur von 30°C. Der Wind zeigt sich von seiner leichten Seite mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 43%, gepaart mit einem Luftdruck von 1014 hPa.

Der Mittwoch begrüßt uns ebenfalls mit einem ungetrübten Himmel und einer Höchsttemperatur von 30°C. Der Tag wird fast windstill sein mit lediglich 2 km/h. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 36% sorgt für trockenes und angenehmes Klima.

Temperaturen steigen weiter: Der Trend hält an

Im Verlaufe der Woche klettern die Temperaturen am Donnerstag auf 31°C, wobei vereinzelt Wolken den Himmel zieren. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant bei 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 36% weiterhin komfortabel.

Leichte Abkühlung durch sommerlichen Niederschlag

Am Freitag können wir ein leichtes Sinken der Temperatur auf 32°C verzeichnen, während wir einen leichten Regen erwarten. Dies könnte eine willkommene Erfrischung bieten und die Natur in der Umgebung zum Leben erwecken. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich auf angenehme 3 km/h.

Das Wochenende lädt zum Verweilen im Freien ein

Das Wochenende gestaltet sich als besonders einladend: Samstag und Sonntag locken mit klarem Himmel und hohen Temperaturen von 34°C. Der Wind weht mit mäßigen 4-5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 29%. Diese Bedingungen sind perfekt für Ausflüge und lange Abende unter dem Sternenhimmel von Campanet.

Angenehmer Wochenausklang mit leichter Abkühlung

Die neue Woche startet am Montag mit moderaten 26°C und einer Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 62%. Dies könnte auf eine leichte Instabilität im Wetter hindeuten, bleibt aber angenehm für alle Outdoor-Aktivitäten. Am Dienstag hält das gute Wetter mit klarem Himmel und 30°C weiterhin an, was die Freude auf weitere Aktivitäten im Freien steigern dürfte.

Zusammenfassend bietet das Wetter in Campanet für die kommende Woche Sonne satt mit gelegentlichem, erfrischendem Niederschlag. Ein idealer Zeitraum, um Mallorca in seiner sommerlichen Pracht zu erleben!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.8.2024, 01:27:26. +++