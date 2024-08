Wettervorhersage für Campos 19.08.2024 – 26.08.2024: Sonnenschein und Sommerhitze mit leichtem Regen am Wochenende

Leuchtender Sonnenschein und sommerliche Hitze in Campos

Wer in Campos auf Mallorca die kommende Woche verbringen wird, kann sich auf eine fast durchweg sonnige Wetterlage freuen. Vom 19. August bis zum 25. August dominieren klarer Himmel und hohe Temperaturen das Bild, ideal für alle Sommeraktivitäten, sei es am Strand oder bei der Erkundung der lokalen Kultur und Natur.

Strahlend blauer Himmel und Wohlfühltemperaturen

Von Montag bis zum darauffolgenden Mittwoch bleibt das Thermometer stabil über der 30-Grad-Marke. Bereits am Montag, den 19.08., zeigt sich das Wetter in Campos von seiner besten Seite mit einem Maximum von 31°C und einem sanften Wind, der für eine erfrischende Brise sorgt. Die Luftfeuchtigkeit ist angenehm niedrig, was den Aufenthalt im Freien besonders angenehm macht. Auch der Dienstag verspricht mit bis zu 33°C und einem weiterhin heiteren Himmel sommerliches Vergnügen pur.

Der Mittwoch begrüßt die Bewohner und Gäste von Campos noch einmal mit warmer Luft und strahlender Sonne, bevor am Donnerstag und Freitag die Temperaturen leicht nachlassen, aber immer noch eine Sommerstimmung mit sich bringen. Die Abende eignen sich perfekt, um die lebendige Atmosphäre der Stadt zu genießen oder in einem der vielen Restaurants der Region den Tag ausklingen zu lassen.

Leichter Stimmungswechsel am Wochenende

Der Samstag leitet einen sanften Übergang zu kühleren Wetterbedingungen ein. Mit leichtem Regen und einer Abkühlung auf 21°C wird es gemütlicher in Campos, was zu Aktivitäten drinnen oder gemütlichen Spaziergängen im Regen einladen könnte. Am Sonntag setzt sich das nass-frische Wetter fort, jedoch ohne die sommerliche Wärme gänzlich zu vertreiben, denn auch hier erreichen die Temperaturen noch 18°C.

Klimatische Bedingungen und Sonnenaufgangszeiten

Die Woche überzeugt nicht nur mit geringem Wind und moderatem Luftdruck, sondern auch mit der für Mallorca typischen langen Sonnenscheindauer. Die Sonnenaufgänge gegen 9 Uhr morgens und Sonnenuntergänge um ca. 20:32 Uhr bieten den perfekten Rahmen für angenehme Tage und laue Abende. Wer die Schönheit der Insel fotografieren möchte, findet zu diesen Zeiten ideales Licht vor.

Fazit

Campos erweist sich somit als hervorragender Ort, um die letzten Sommertage zu genießen, bevor der Herbst Einzug hält. Packen Sie also Ihre Sachen für eine unvergessliche Woche unter Mallorcas Sonne – mit einem kleinen Regenschirm im Gepäck für ein entspanntes Wochenende!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.8.2024, 01:27:57. +++