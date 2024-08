Wettervorhersage Manacor: Sonnige Tage und leichte Brisen vom 20.08.2024 bis zum 27.08.2024

Die Wetteraussichten für Manacor

Die nächsten Tage in Manacor stehen ganz im Zeichen des sommerlichen Wetters. Klare Himmel und angenehme Temperaturen laden zu zahlreichen Outdoor-Aktivitäten ein. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage für die Zeitspanne vom 20. August 2024 bis zum 27. August 2024.

Sonnenschein und beständige Temperaturen

Den Beginn macht der Dienstag, der 20. August, mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 29°C. Mit nur 4 km/h Wind ist es der perfekte Tag, um die schönen Seiten Manacors zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 48% und der Druck bei 1014 hPa.

Der Mittwoch, der 21. August, setzt das strahlende Wetter fort. Ebenfalls mit 29°C und einem klaren Himmel verspricht auch dieser Tag viel Sonnenschein und Freude im Freien. Mit einer geringen Luftfeuchtigkeit von 40% und einem leichten Wind von 4 km/h bleibt es komfortabel.

Am Donnerstag, den 22. August, zeigt sich das Thermometer erstmals mit 30°C ein wenig wärmer. Vereinzelte Wolken ziehen auf, doch der himmlische Eindruck bleibt bestehen. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 43%.

Leichte Abkühlung durch Niederschlag

Am Freitag, den 23. August, ist ein leichter Regen bei 29°C zu erwarten. Obwohl die Temperaturen beständig hoch bleiben, sorgt der Regen für eine erfrischende Brise.

Das Wochenende startet am Samstag, den 24. August, mit einem makellosen Himmel. Die sommerlichen 30°C werden von einem leichten Wind bei 5 km/h begleitet, was das Wetter ideal für Ausflüge oder einen Besuch am Strand macht. Das Wettergeschehen gleicht sich am Sonntag, den 25. August, mit ein paar Wolken am Himmel ab, aber einer weiterhin hohen Temperatur von 30°C und einer angenehmen Windgeschwindigkeit.

Start in die neue Woche

Der Montag, der 26. August, bringt eine minimale Abkühlung auf 27°C, und die leichte Bewölkung hält an. Ein etwas stärkerer Wind mit 7 km/h wird erwartet, während die Luftfeuchtigkeit auf 55% ansteigt.

Der Dienstag, der 27. August, lässt die Woche mit einem klaren Himmel und wiederum angenehmen 27°C ausklingen. Eine leichte Brise von 5 km/h sorgt für ein stetiges Wohlbefinden.

Genießen Sie die kommenden Tage unter Mallorcas Sonne und nutzen Sie das ausgezeichnete Wetter für Ihre Freizeitaktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.8.2024, 01:39:22. +++