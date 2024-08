Wettervorhersage Ses Salines (20.08.2024 - 27.08.2024): Sonnenschein und klare Himmel dominieren die Woche

Sommerlich warmes Wetter in Ses Salines

Freuen Sie sich auf eine sonnenverwöhnte Woche in Ses Salines! Mit klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen verspricht das Wetter perfekte Bedingungen für Urlauber und Einheimische gleichermaßen. Hier ist eine Tages-zu-Tages-Analyse, um Ihre Aktivitäten optimal zu planen.

Dienstag, 20. August 2024

Ein strahlender Start in die Woche mit 27°C und einem klaren Himmel. Eine leichte Brise von 5 km/h bringt eine frische Note ins sommerliche Klima, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 63%. Der Sonnenaufgang grüßt Ses Salines früh um 05:05 Uhr, während der Abend den Tag bei einem malerischen Sonnenuntergang um 18:36 Uhr beschließt.

Mittwoch, 21. August 2024

Der Mittwoch hält an der Schönheit des Vortages fest, bietet Ihnen einen Grad wärmer bei 28°C und wiederum einen klaren Himmel. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfreuliche 47%, was für ein besonders angenehmes Klima sorgt. Der Sonnenuntergang um 18:35 Uhr bietet den perfekten Rahmen für einen abendlichen Spaziergang an der Küste von Ses Salines.

Donnerstag, 22. August 2024

Mit vereinzelten Wolken, die am Himmel verteilt sind, bleibt es bei 28°C behaglich warm. Der Wind hält sich stetig bei 5 km/h. Genießen Sie das Freiluftangebot, denn die Wetterbedingungen sind ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Freitag, 23. August 2024

Ein leichter Wandel ereignet sich am Freitag. Der Himmel bedeckt sich, dennoch bleiben die Temperaturen bei komfortablen 28°C. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind sind ähnlich wie am Vortag, was zu einem milden Gefühl beim Aufenthalt im Freien führt.

Samstag, 24. August 2024 bis Sonntag, 26. August 2024

Das Wochenende in Ses Salines könnte nicht schöner sein: klarer Himmel, Temperaturen um 29°C und eine leichte Brise. Ideale Bedingungen also, um Ses Salines in all seinen Facetten zu genießen. Der Wind verstärkt sich am Sonntag leicht auf 8 km/h, was jedoch nur für eine angenehmere Atmosphäre sorgen dürfte.

Montag, 27. August 2024

Wir beschließen die herrliche Woche mit 26°C und wiederum einem klaren Himmel, perfekt, um die Woche entspannt ausklingen zu lassen. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, bleibt jedoch in einem behaglichen Bereich. Nutzen Sie diesen Tag für Aktivitäten, die Ruhe und Entspannung versprechen.

Das Wetter in Ses Salines verspricht eine wunderbare Woche und lädt dazu ein, die vielfältigen Angebote der Region zu erkunden und zu genießen. Das beständige Wetter bietet eine hervorragende Gelegenheit, um die Schönheiten von Mallorca in vollen Zügen zu erleben. Ob für einen Strandtag, einen Ausflug in die Natur oder einfach nur für eine genussvolle Zeit im Freien – das Wetter spielt mit!

