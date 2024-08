7-Tage-Wetterausblick für Algaida: Sonnige Tage und leichte Regenschauer erwartet (21.8.2024)

Sonnige Aussichten: Algaida genießt warme Temperaturen und gemischtes Himmelsspektakel

Das idyllische Städtchen Algaida auf der beliebten Baleareninsel Mallorca kann sich in der kommenden Woche auf eine abwechslungsreiche Wetterlage freuen. Während die Tage größtenteils von strahlendem Sonnenschein und leichter Bewölkung dominiert werden, bringen die Abendstunden einige Regentropfen mit sich. Hier ist Ihr umfassender Wetterüberblick für Algaida für die Woche vom 21. bis 28. August 2024.

Warmstart in die neue Woche: Klarer Himmel und leichte Brise

Am Mittwoch, den 21. August, werden die Einwohner Algaidas und seine Besucher mit einem herrlich klaren Himmel begrüßt. Bei Höchsttemperaturen von 29°C ist es ideal, um die Natur oder das Stadtzentrum zu erkunden. Mit einem sanften Wind von 5 km/h fühlt es sich angenehm an, trotz der relativen Luftfeuchtigkeit von 42% und einem Luftdruck von 1018 hPa. Der Sonnenaufgang ist um 5:06 Uhr, und der Sonnenuntergang kündigt das Ende des Tages um 18:36 Uhr an.

Angenehme Weiterführung: Leicht bewölkte Tage mit Spitzenwerten

Der Donnerstag (22. August) und der Freitag (23. August) bleiben mit Maximaltemperaturen von 31°C und 32°C weiterhin warm. Die Bewölkung verstärkt sich leicht mit vereinzelten Wolken am Donnerstag und aufgerissenen Wolken am Freitag. Die Winde bleiben mit 4-5 km/h mäßig und der Luftdruck stabil, was für perfekte Bedingungen für sommerliche Aktivitäten sorgt. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht, was das Gefühl erhöhter Wärme zur Folge haben kann.

Hitzespitze der Woche: Donnerstag bringt Temperaturen zum Schwitzen

Samstag, der 24. August, ist der heißeste Tag der Woche mit erwarteten 35°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nur 22%. Trotz der Hitze sorgen leichte Wolken am Himmel und ein leichter Windstoß für etwas Erleichterung. Ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel.

Regenschauer am Wochenende: Eine willkommene Abkühlung

Das Wochenende bringt eine leichte Abkühlung mit sich. Am Sonntag, den 25. August, und Montag, den 26. August, sinken die Temperaturen auf 34°C bzw. 30°C. Beide Tage bieten leichten Regen, was eine Erfrischung für die Natur und eine Pause vom vorherigen Hitzeplateau bedeutet. Die Belüftung bleibt konstant mit Windgeschwindigkeiten von 5-8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 42% am Montag steigt.

Ausklang der Woche: Beständige Bedingungen mit vereinzelten Wolken

Die letzten Tage dieser 7-Tage-Prognose zeigen sich beständig warm und teilweise wolkig. Die Temperaturen halten sich am Dienstag und Mittwoch bei angenehmen 30°C bzw. 31°C. Mit einer milden Brise und einer beständigen Luftfeuchtigkeit verspricht die Woche in Algaida angenehm auszuklingen.

