7-Tage-Wettervorhersage für Estellencs: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer (21.8.2024)

Detaillierte Wetteraussichten für Estellencs auf Mallorca

Estellencs bietet in der Woche vom 21. August 2024 bis zum 28. August 2024 eine Mischung aus sonnigen Tagen, leicht bewölkten Himmeln und gelegentlichen Regenschauern. Erfahren Sie hier, was Sie in der malerischen Ortschaft Estellencs erwarten können.

Wetterüberblick für Estellencs

Beginnend mit einem klaren Himmel am 21. August, können sich Einheimische und Besucher auf angenehme Bedingungen freuen. Mit Temperaturen von bis zu 27°C und einer leichten Brise von nur 5 km/h ist es der perfekte Tag, um die schöne Natur von Estellencs zu genießen.

Leichte Wolkendecke und anhaltende Wärme

Am 22. und 23. August bleibt das Wetter bei 28°C mit wenigen bzw. verstreuten Wolken freundlich. Der Wind bleibt sanft und die Luftfeuchtigkeit konstant, was für erholsame Tage im Freien sorgt.

Steigende Temperaturen zu Wochenmitte

Die Temperaturen klettern am 24. August auf 29°C, während am 25. August ein leichter Temperaturanstieg auf 30°C zu erwarten ist. An beiden Tagen zeigt sich der Himmel teils bewölkt, mit vereinzelten Regenschauern am Freitag.

Wetteraussichten für das Wochenende

In Richtung Wochenende verzeichnet Estellencs weiterhin leicht unbeständiges Wetter mit leichten Regenschauern und Höchsttemperaturen von 29°C am 26. August und 28°C am 27. August. Dennoch bleibt es größtenteils warm und trocken, mit einigen Wolken, die den Himmel zieren.

Ausklang der Woche mit gemischtem Wetter

Zum Abschluss der Woche erwartet uns am 28. August ein teilweise bedeckter Himmel, bei Temperaturen um die 27°C, wobei der Wind beständig bleibt und die Luftfeuchtigkeit leicht steigt.

Genießen Sie die kommende Woche in der schönen Umgebung von Estellencs, egal ob unter der Sonne oder bei einem Spaziergang unter den Wolken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:33:19. +++