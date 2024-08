Aktuelle Wettervorhersage für Capdepera: Eine Woche voll Sonnenschein und leichten Wolken (21.8.2024)

Wetter in Capdepera: Sonnige Aussichten mit leichten Wolkenformationen

Die kommende Woche in Capdepera verspricht, ein wahrer Genuss für Liebhaber milden Klimas und sonnigen Wetters zu werden. Die Sonne wird sich regelmäßig am azurblauen Himmel zeigen, durchsetzt von einigen zarten, malerischen Wolkenschleiern.

Wetterüberblick für Capdepera (21.8.2024 - 28.8.2024)

Beginnend mit einem klaren Himmel am 21. August, bei einer angenehmen Temperatur von 26°C, können sich Bewohner sowie Besucher auf einen herrlich sonnigen Tag einstellen. Die Windgeschwindigkeit liegt bei sanften 5 km/h, was ein ruhiges und entspannendes Umfeld schafft. Die feuchtigkeitsbedingte Frische der Luft wird mit 59% als angenehm empfunden, während der Luftdruck bei stabilen 1018 hPa liegt. Der Sonnenaufgang um 5:04 Uhr morgens und der Sonnenuntergang um 18:34 Uhr abends rahmen den Tag auf perfekte Weise ein.

Am 22. August erwartet uns leicht bewölktes Wetter mit Temperaturen, die auf bis zu 27°C ansteigen. Die Windverhältnisse bleiben mit ebenfalls 5 km/h moderat. Die Luftfeuchtigkeit steigt zwar leicht an auf 61%, was jedoch keine spürbare Änderung mit sich bringen dürfte. Der Luftdruck zeigt mit 1014 hPa eine geringfügige Veränderung, die jedoch im allgemeinen Wohlbefinden kaum bemerkbar sein wird.

Der 23. August zeigt einen überwiegend bedeckten Himmel und erreicht mit 28°C den Höhepunkt der Woche hinsichtlich der Temperaturentwicklung. Ein leichter Windzug von 7 km/h wird die Sommerwärme angenehm verteilen und dank der relativ geringen Luftfeuchtigkeit von 60% sollte das Wohlbefinden hoch bleiben.

An den folgenden Tagen, 24. - 28. August, zeigt sich das Wetterbild in CapdeperaCapdepera mit 27°C bis 26°C und wechselhaft bewölktem Himmel konstant freundlich. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich zwischen 53% und 68% ein, was für mediterrane Verhältnisse durchweg angenehm ist. Die Windgeschwindigkeit variiert von leichten 2 km/h bis zu frischen 8 km/h. Der Luftdruck bleibt konstant in einem Bereich, der weder Kopfschmerzen noch andere Unannehmlichkeiten verursachen sollte.

Die Wetterwoche in Capdepera klingt aus mit einem Mix aus Sonne und Wolken, die sich wie zarte Pinselstriche über den Himmel ziehen. Man kann ohne Zweifel von einer perfekten Woche für Outdoor-Aktivitäten oder einfach zum Genießen der schönen Insel Mallorca sprechen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:29:27. +++