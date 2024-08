Aktuelle Wettervorhersage für Santa Margalida: Sonnige Aussichten und sommerliche Temperaturen (21.8.2024)

Wetter Santa Margalida: Sonniges Wohlfühlklima erwartet Urlauber und Einheimische

Angenehme Nachrichten für alle Sonnenanbeter und Freiluftaktivisten: Santa Margalida präsentiert sich in den kommenden Tagen von seiner besten Seite. Mit einer Mischung aus strahlendem Himmel und leichten Wolkenformationen wird das Wetter den perfekten Rahmen für diverse Sommeraktivitäten bieten.

Santa Margalida genießt warme Tage unterm klaren Himmel

Mittwoch, 21. August 2024: Der Tag beginnt mit einem bemerkenswert klaren Himmel und satten 29°C. Der Wind zeigt sich sanft mit nur 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt bei gemäßigten 43%, während der Luftdruck bei stabilen 1017 hPa liegt. Sonnenauf- und -untergang zeichnen sich um 05:05 Uhr bzw. 18:35 Uhr ab. Donnerstag, 22. August 2024: Mit vereinzelten Wolken am Himmel erreichen wir angenehme 31°C. Eine leichte Brise weht mit 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 40%. Der Luftdruck verzeichnet einen leichten Abfall auf 1014 hPa. Der Tag erwacht um 05:06 Uhr und neigt sich um 18:34 Uhr dem Ende zu. Freitag, 23. August 2024 bis Sonntag, 27. August 2024: Die Tage werden von teilweise bewölktem Himmel dominiert, aber die Temperaturen bleiben sommerlich warm mit Höchstwerten von 31°C bis 32°C. Der Wind hält sich moderat. Die Feuchtigkeit zeigt sich beständig, und der Luftdruck bewegt sich im normalen Bereich. Sonnenauf- und -untergang variieren nur minimal in ihrer Uhrzeit. Blick auf die Woche: Stabiles Sommerwetter in Santa Margalida

Zum Ende der Woche hin können wir mit etwas frischeren Temperaturen um die 27°C rechnen, jedoch ohne bedeutende Wetterumbrüche. Ein perfektes Klima, um Santa Margalida und seine Vielfalt zu erkunden oder einfach am Strand die Seele baumeln zu lassen.

Ein Blick voraus auf den Montag, 28. August 2024, verrät, dass sich die Temperaturen bei angenehmen 28°C einpendeln, während leicht verstreute Wolken für eine angenehme Abkühlung sorgen und der Wind leicht auffrischt. So klingt der Monat August mit idealen Bedingungen für langanhaltende Abendaktivitäten und Genussmomente im Freien aus. Zur Freude der Frühaufsteher und Nachteulen – die Zeitpunkte der Dämmerung zeigen sich jeweils kurz nach 05:00 Uhr morgens und vor 18:30 Uhr abends.

Fazit: Ein Hoch auf den mallorquinischen Spätsommer!

Mit diesem freundlichen Wetterbericht bleibt den Bewohnern und Gästen in Santa Margalida nur zu raten, die bezaubernde Atmosphäre dieser Tage voll auszuschöpfen. Ob Spaziergänge am Strand, Wanderungen durch die Natur oder das Entspannen in einem der vielen Cafés – die Wetterbedingungen versprechen Lebensfreude pur unter der mediterranen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:47:33. +++