Sonnige Aussichten für Campanet: Eine Prognose der nächsten 7 Tage (21.8.2024)

Wettertrend auf der Insel: Wie stehen die Vorzeichen für Campanet?

Campanet, ein malerisches Dorf im Herzen Mallorcas, erwartet in den kommenden Tagen eine Reihe von angenehmen Sommerwetterlagen. Mit einer Wettervorhersage, die von klarer Himmel bis zu vereinzelten Wolken und leichten Regentropfen reicht, bleibt die Region ein perfektes Ziel für Urlauber und Einheimische.

Das aktuelle Wetter und eine Vorschau auf morgen

Heute, den 21. August 2024, ist das Wetter in Campanet mit klarem Himmel und Temperaturen um 30°C besonders einladend. Mit einem leichten Wind von gerade mal 2km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 39% verspricht der Tag perfekt zu werden. Der Luftdruck liegt auf angenehmen 1018 hPa. Der Sonnenuntergang um 18:36 Uhr wird den Tag spektakulär abrunden.

Für morgen, den 22. August, prophezeit der Himmel vereinzelte Wolken, die die Sonnenstrahlen während des Tages mit einer Höchsttemperatur von 31°C durchlassen. Der Wind nimmt leicht zu auf 3km/h, bei sinkender Luftfeuchtigkeit von 34% und einem Druck von 1014 hPa.

Wetterentwicklungen in Campanet für die nächsten Tage

In den darauf folgenden Tagen wird die Wärme in Campanet weiter anhalten. Die Temperaturen steigen am 23. August auf bis zu 32°C, allerdings mit der Aussicht auf leichten Regen. Der 24. August verspricht bei einer Höhe von 34°C und zerbrochenen Wolken das heißeste Wetter der Woche.

Richtung Wochenende, am 25. und 26. August, werden die hitzigen Temperaturen leicht von leichten Regenschauern begleitet, die die starken Sommertage etwas mildern. Die Feuchtigkeit steigt wieder auf 50% am 26. August bei einer Temperatursenkung auf angenehmere 28°C.

Der Trend setzt sich mit leichtem Wetter fort und klingt mit einigen wenigen Wolken am 27. August und verstreuten Wolken am 28. August bei Temperaturen um die 30°C aus.

Tipps für Ihre Aktivitäten in Campanet

Mit den vorhersagenden Bedingungen steht einem Spaziergang im Freien oder einer gemütlichen Café-Sitzung am Marktplatz nichts im Wege. Nicht zu vergessen sind die wunderschönen Sonnenauf- und untergänge, die Campanet zu bieten hat – ein echter Genuss für Frühaufsteher und Romantiker. Ob beim Wandern, Radfahren oder einfach nur Entspannen, Campanet ist der ideale Ort, um die letzten Tage des Sommers zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:28:25. +++