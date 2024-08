Sonniges Hoch und leichte Schauer: Die Wetterprognose für Alaró auf Mallorca (21.08.24 bis 28.08.24)

Aktuelle Wettervorhersage für Alaró: Eine sonnenreiche Woche mit gelegentlichen Regengüssen

In der malerischen Gemeinde Alaró auf Mallorca können sich Einheimische und Besucher in der kommenden Woche auf überwiegend sonnige Tage einstellen, durchzogen von einigen leichten Regenschauern, die eine willkommene Abkühlung bieten könnten. Die temperaturverwöhnte Bevölkerung wird mit angenehm warmen Temperaturen und einer sanften Brise verwöhnt werden.

Dienstag (21.08.24): Ein strahlend schöner Tag

Klarer Himmel und ein Höchstwert von 29°C sorgen am Dienstag für perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Mit nur 4km/h Windgeschwindigkeit und einer Luftfeuchtigkeit von 42% bleibt es angenehm, während der Barometerstand bei 1018 hPa das stabile Wetter signalisiert. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 5:07 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 18:37 Uhr.

Mittwoch (22.08.24): Ein Hauch von Sommer

Mit 32°C und vereinzelten Wolken bleibt der Mittwoch heiter und warm. Der Wind lässt weiter nach und weht sanft mit nur 3km/h. Trockene 33% Luftfeuchtigkeit und ein leichter Druckabfall auf 1015 hPa bedeuten weiterhin gutes Wetter. Der Mittwochswind beendet seinen Tag, ebenfalls früher, mit einem Sonnenuntergang um 18:35 Uhr.

Donnerstag (23.08.24): Leichte Regentropfen unter der Sonne

Am Donnerstag werden leichte Regenschauer bei ebenfalls 32°C erwartet, was die Luft ein wenig auffrischt und für eine angenehme Abkühlung sorgt. Der Wind bleibt gemächlich bei 3km/h, und die relative Feuchte sinkt geringfügig auf 31%. Der Sonnenaufgang und -untergang markieren den Tag von 5:08 Uhr bis 18:34 Uhr.

Freitag (24.08.24): Der Höhepunkt der Woche

Der Freitag bringt mit 35°C die höchsten Temperaturen der Woche und nur zerbrochene Wolken durchbrechen das Blau des Himmels. Eine Brise mit 2km/h und eine sehr niedrige Feuchtigkeit von 21% deuten auf einen heißen, tendenziell trockenen Tag hin. Barometrisch bleibt der Druck stabil bei 1015 hPa, Sonne von 5:09 bis 18:32 Uhr.

Wochenendausblick (25.08.24-26.08.24): Gemischte Verhältnisse

Während das Wochenende näher rückt, bringen leichte Regenschauer und 33°C am Samstag und 30°C am Sonntag Abwechslung in die Wetterküche Alarós. Die Niederschläge sind jedoch gering und der Wind frischt auf bis zu 5km/h. Die Luftfeuchtigkeit stabilisiert sich bei gemäßigten Werten rund 42%, während der Luftdruck ein wenig auf 1017 hPa ansteigt.

Ausblick auf die neue Woche (27.08.24-28.08.24): Stetige Bedingungen

Die letzte Augustwoche startet in Alaró mit einem Mix aus Sonne und vereinzelten Wolken. Die Temperaturen bleiben mit 30°C am Montag und steigend auf 32°C am Dienstag konstant warm. Die Windverhältnisse beruhigen sich wieder, und der Luftdruck zeigt leichte Schwankungen. Ein stabiles Wettermuster zeichnet sich ab.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:20:56. +++