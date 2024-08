Sonniges Wetter mit leichten Wolken: Die Wetterprognose für Santanyí, 21.8.2024 bis 28.8.2024 (21.8.2024)

Prognose für Santanyí: Beständige Sommertemperaturen und entspannte Brisen

Wie die aktuellen Wetterdaten vermuten lassen, dürfen sich Einheimische und Besucher in Santanyí, im Südosten von Mallorca, auf eine Woche voller Sonne mit leichtem Wolkenspiel freuen. Die Tage versprechen trockene Bedingungen mit angenehmen sommerlichen Temperaturen um 28°C bis 29°C, ideal für alle, die Erholung unter dem klaren Himmel Mallorcas suchen.

Stabiles Wetter für outdoor-Aktivitäten und Strandbesuche

Am 21. August 2024 wird der Tag mit einem kristallklaren Himmel und Temperaturen von etwa 28°C eröffnet. Die milde Brise von nur 4 km/h sorgt für eine perfekte Balance zwischen Wärme und Frische. Bei einer Luftfeuchte von 51% und einem Luftdruck von 1018 hPa können Urlauber und Einheimische gleichermaßen tief durchatmen und das Wohlbefinden in vollen Zügen genießen.

In den darauf folgenden Tagen bestätigt das mild bewölkte Wetter diese angenehmen Bedingungen. Die Luftfeuchtigkeit verbleibt im gemäßigten Rahmen und das Barometer zeigt einen beständigen Luftdruck an. Es ist das perfekte Szenario für Strandgänger und diejenigen, die das sommerliche Flair der Insel unter freiem Himmel erleben möchten.

Weiterer Trend: Ideales Klima hält an

Das Wetter bleibt auch in der zweiten Wochenhälfte beständig. Mit gelegentlichen Wolkenformationen bei weiterhin warmen Temperaturen können spontane Ausflüge und Unternehmungen weiterhin in vollem Umfang geplant werden. Die Windverhältnisse reichen von sanften 3 km/h bis zu erfrischenden Brisen von 8 km/h, wodurch das Klima in SantanyíSantanyí durchweg als angenehm zu beschreiben ist.

Der Sonnenaufgang und -untergang malt dabei täglich ein malerisches Bild am Himmel, welches bereits um 05:06 Uhr beginnt und bis um 18:35 Uhr den Tag erhellt. Anhaltend sommerliche Verhältnisse versprechen auch gegen Ende der Woche keinerlei Einbußen der hohen Wetterqualität.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:48:56. +++