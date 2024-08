Strahlender Sonnenschein und seltene Regenschauer: Die Wetteraussichten für Llucmajor vom 21. bis zum 28. August 2024 (21.8.2024)

Sommerliche Temperaturen und abwechslungsreiches Wetter in Llucmajor

Hochsommer in Llucmajor: Sonnige Aussichten für den 21. August 2024

Genießen Sie das strahlende Wetter in Llucmajor, denn der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite. Mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 28°C wird der 21. August zum perfekten Tag für alle Aktivitäten im Freien. Eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h sorgt für angenehme Abkühlung, während die Luftfeuchtigkeit bei 51% liegt und ein Luftdruck von 1018 hPa vorherrscht. Begrüßen Sie den Tag mit dem Sonnenaufgang um 05:07 Uhr und lassen Sie ihn mit dem Sonnenuntergang um 18:36 Uhr ausklingen.

Durchwachsener Himmel am 22. und 23. August 2024

Wenige Wolken am 22. August versprechen weiterhin gutes Wetter bei einer steigenden Tendenz auf 29°C. Kaum eine Änderung der Wind- und Druckverhältnisse, was konstant angenehme Bedingungen bedeutet. Der 23. August bringt dichtere Bewölkung, doch es bleibt warm mit Höchsttemperaturen um die 30°C. Freuen Sie sich auf einen weiteren Tag, der ideal für den Besuch des Strandes oder für eine gemütliche Runde Golf ist.

Temperaturen klettern weiter: Heißes Wetter am 24. und 25. August 2024

Der 24. August zeichnet sich durch vereinzelte Wolken am Himmel aus, während das Thermometer auf angenehme 32°C klettert. Der Wind nimmt leicht zu und die Luftfeuchtigkeit fällt auf 40%. Ein perfekter Tag für Ausflüge in die Natur oder den Besuch lokaler Märkte. Mit leichten Regenschauern ist am 25. August zu rechnen, aber das Wetter bleibt mit 31°C weiter sommerlich warm.

Llucmajors Wetterkapriolen: Vom Regen zurück zu Sonnenschein vom 26. bis zum 28. August 2024

Das Wochenende wird mit leichten Regenschauern und moderaten 29°C eingeläutet, was den 26. August zu einem idealen Tag macht, um es sich zu Hause gemütlich zu machen oder die Inselkultur indoor zu erkunden. Der leichte Regen zieht weiterhin über Llucmajor am 27. August bei milden 27°C. Zum Abschluss der Woche lockern sich die Wolken wieder auf, und am 28. August dürfen Sie sich über 29°C und eine freundliche Brise freuen.

