Strahlender Sonnenschein und vereinzelte Schauer – die Wetteraussichten für Calvià, Mallorca (21.08.2024 bis 28.08.2024)

Einblick in die kommende Woche: Das Wetter in Calvià

Calvià zeigt sich in der Zeit vom 21. August bis zum 28. August 2024 von einer sommerlich warmen Seite. Mit Temperaturen, die weitgehend um die 30°C-Marke pendeln, können sich Einwohner und Besucher auf sonnige Tage freuen. Gelegentliche Schauer bringen eine erfrischende Abwechslung in den mediterranen Sommer.

Sonnenschein überwiegt – Calvià diese Woche

Am Mittwoch, den 21. August 2024, begrüßt uns Calvià mit einem heiteren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 27°C. Ein leichter Wind mit 4 km/h sorgt für eine frische Brise, die Luftfeuchtigkeit liegt bei entspannten 55%. Ein Traumtag für Aktivitäten unter freiem Himmel oder den Besuch des Strands.

Wolken ziehen auf, doch das Thermometer zeigt am 22. und 23. August unverändert Sommerwerte von 28°C an. Der Wind bleibt konstant leicht, und die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig auf 56%. Am 24. August erwarten wir mit bis zu 30°C die höchsten Temperaturen der Woche unter leicht bewölktem Himmel.

Leichter Regen lässt Temperaturen leicht sinken

Gegen Ende der Woche, am 25. und 26. August, erleben wir kurze Regenschauer bei weiterhin sommerlichen Temperaturen zwischen 29°C und 30°C. Die leichten Regentropfen sorgen für Abkühlung und eine leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit. Perfekt, um nach einer ausgiebigen Sonnenbad-Session der Haut etwas Ruhe zu gönnen.

Ausklang der Woche in Calvià

Die letzten Tage der erfassten Wetterwoche bieten uns am 27. und 28. August ein angenehmes Bild mit wenigen Wolken am Himmel, milder Brise und Temperaturen um die 27°C und 28°C. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten weisen darauf hin, dass die Tage allmählich kürzer werden; ein Zeichen dafür, dass das Ende des Sommers näherrückt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wetteraussichten für Calvià für die kommende Woche äußerst positiv sind. Obwohl vereinzelte Schauer für Erfrischung sorgen, steht uns eine überwiegend sonnige Woche bevor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:27:47. +++