Wetter in Banyalbufar (21.8.2024 bis 28.8.2024): Sonnige Aussichten und leichte Sommerregen erwarten Sie (21.8.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Banyalbufar auf einen Blick

Die Urlaubsinsel Mallorca erfreut sich auch in den letzten Augusttagen an überwiegend beständigem Sommerwetter in Banyalbufar. Mit Temperaturen, die konstant über der 25-Grad-Marke liegen, und meist klarem Himmel bleibt Banyalbufar ein wunderbares Reiseziel zum Abschluss des Sommers.

Wetterentwicklung und Temperaturtrend

Am Mittwoch, den 21. August 2024, genießen Einheimische und Touristen einen klaren Himmel mit Temperaturen um die 27 Grad Celsius. Ein leichter Wind mit 5 km/h wird für eine angenehme Brise sorgen, die die Luftfeuchtigkeit von 58% kaum spürbar macht.

Die nächsten Tage kündigen eine geringe Zunahme der Bewölkung an. So sind am Donnerstag und Freitag vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen, die jedoch kaum Einfluss auf die hohen Temperaturen von bis zu 28 Grad haben werden. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 2 bis 3 km/h moderat, und die Luftfeuchtigkeit verharrt ebenfalls bei angenehmen Werten um die 58%.

Mit Samstag den 25. August zieht etwas Wetterwechsel auf. Die Temperaturen steigen zwar auf bis zu 30 Grad, jedoch werden leichte Regenschauer erwartet. Auch am darauffolgenden Sonntag sollten Urlauber ihren Tag um das gelegentliche leichte Regenwetter herum planen.

Wetterprognose für die folgende Woche

Die neue Woche startet in Banyalbufar mit angenehmer Wärme und nur wenigen Wolken am Montag. Mit einer leichten Abkühlung auf 28 Grad und einer sanften Brise, bleibt das Wetter weiterhin anziehend für alle Freiluftaktivitäten. Am Dienstag erwartet uns dann eine Bewölkungszunahme, wobei die Temperaturen stabil bleiben. Auch der Wind zeigt sich mit 5 km/h beständig.

Zusammenfassend können wir in Banyalbufar eine Woche mit überwiegend sonnigem und warmem Wetter sowie zwei Tagen mit leichtem Regen erwarten, die für eine willkommene Erfrischung zwischen den wärmenden Sonnenstrahlen sorgen.

Spezifische Wettervorhersage für Banyalbufar

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:25:04. +++