Wetter in Maria de la Salut (21.08.2024 bis 28.08.2024): Sonnige Aussichten und leichte Brisen

Das aktuelle Wetter in Maria de la Salut: Eine Woche voller Sonnenschein

Die Sonne strahlt über Maria de la Salut und verspricht eine angenehm warme Woche auf der wunderschönen Insel Mallorca. Unsere Leserinnen und Leser können sich auf klaren Himmel und Temperaturen, die in den nächsten Tagen die 30-Grad-Marke überschreiten, freuen. Eine leichte Brise sorgt dabei für das perfekte Wettererlebnis.

Sommerliche Temperaturen und entspannte Atmosphäre

Am Mittwoch, den 21. August, begrüßt Maria de la Salut seine Gäste mit einem atemberaubenden klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 31 Grad Celsius. Ein leichter Wind von 3 km/h wird für eine erfrischende Brise sorgen. Ein idealer Start in die Woche, um die wunderschöne Landschaft zu erkunden oder einfach am Strand zu relaxen.

Der 22. August verspricht noch mehr Wärme mit Höchsttemperaturen von 32 Grad und nur vereinzelten Wolken am Himmel. Mit ähnlich niedriger Windgeschwindigkeit und abnehmender Luftfeuchtigkeit bietet sich dieser Tag perfekt an, um die kulturellen Highlights von Maria de la Salut zu genießen.

Wohlfühlklima mit idealen Bedingungen für Aktivitäten im Freien

Die Tage darauf, speziell der 23. und 24. August, setzen den Trend mit gebrochenen Wolken und Temperaturen von bis zu 34 Grad fort. Diese sommerlichen Bedingungen sind ideal für alle, die ins Freie strömen und die Natur oder das pulsierende Straßenleben erleben möchten.

Die folgenden Tage unterstreichen die stabile Wetterlage in Maria de la Salut. Der 25. August wird mit wenigen Wolken und einer angenehmen frischen Brise überraschen, während der 26. August mit einer leichten Abkühlung auf 29 Grad und einer Zunahme der Windgeschwindigkeit für eine willkommene Erfrischung sorgen wird.

Stabile Wetterverhältnisse runden die Woche ab

Den Abschluss der Woche bilden der 27. und 28. August, an denen sich das Wetter weiterhin von seiner besten Seite zeigt. Mit vereinzelten Wolken und konstanten Temperaturen um die 31 Grad können Einheimische und Besucher die letzten Augusttage in vollen Zügen genießen.

Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang kann man ausgiebige Tage in der malerischen Umgebung von Maria de la Salut verbringen. Die Sonne wird jeweils um etwa 05:10 Uhr über dem Horizont aufsteigen und gegen 18:30 Uhr ihre Tagesreise beenden– perfekt, um die warmen Sommerabende auszukosten.

Das Wetter in Maria de la Salut bietet somit die besten Voraussetzungen für einen unvergesslichen Sommer. Egal, ob Sie Erholungssuchende oder Abenteuerlustige sind, die nächsten Tage versprechen ein Wetter, das jeden Geschmack trifft.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:39:35. +++