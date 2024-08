Wetter Palma de Mallorca (21.08.24 bis 28.08.24): Sonne, vereinzelte Wolken und leichte Regenschauer

Wettervorhersage Palma de Mallorca: Sonnige Tage und leichte Regenschauer im Spätsommer

Die kommende Woche in Palma de Mallorca verspricht überwiegend sonnige Tage, durchsetzt mit einigen wolkigen Momenten und leichten Regenschauern. Während die Temperaturen sich im hochsommerlichen Bereich bewegen, bleibt der Wind moderat und sorgt für eine angenehme Brise in der Hauptstadt der Baleareninsel.

Sonniger Mittwoch und steigende Temperaturen

Am Mittwoch, den 21. August 2024, erwartet die Bewohner und Besucher von Palma ein klarer Himmel mit Temperaturen um die 28°C. Ein leichter Wind von 4 km/h sorgt für eine Erfrischung bei einer Luftfeuchtigkeit von 52%.

Der Donnerstag, den 22. August, bietet ähnlich angenehme Bedingungen mit verteilten Wolken am Himmel und Spitzenwerten von 29°C. Der Wind bleibt beständig bei 4 km/h, während die relative Luftfeuchtigkeit leicht auf 49% sinkt.

Blick auf das Wochenende: Wetterwechsel in Sicht

Die Temperaturen steigen weiter an, und am Freitag, den 23. August, können Besucher von Palma angenehme 30°C unter gebrochenen Wolken genießen. Das Wochenende hält dann eine kleine Überraschung bereit: Am Samstag, den 24. August, und Sonntag, den 25. August, klettern die Temperaturen bis auf 33 bzw. 32°C, jedoch ist vereinzelter leichter Regen zu erwarten. Die leicht erhöhte Windgeschwindigkeit von 5 bis 6 km/h könnte für eine willkommene Abkühlung sorgen.

Den Abschluss der Woche am Montag, den 26. August, und Dienstag, den 27. August, zieren wenige Wolken am Himmel und Temperaturen um die 30°C, die das perfekte Freiluftwetter garantieren.

Es lohnt sich, die Abende in Palma zu genießen: Die Sonnenuntergänge, die sich im Laufe der Woche von 18:37 Uhr am Mittwoch bis 18:27 Uhr am Dienstag erstrecken, bieten ein spektakuläres Naturschauspiel.

