Wetter Petra (21.08.24 bis 28.08.24): Sonnenschein pur und angenehme Brisen – die Prognose auf einen Blick

Strahlend schönes Wetter erwartet Petra in den kommenden Tagen

Die Sonne zeigt sich von ihrer besten Seite und verleiht Petra auf MallorcaPetra ein perfektes Sommerambiente. Mit einem einheitlichen Wetterbild, das von klarem Himmel dominiert wird, haben Einheimische und Besucher allen Grund, die schönen Seiten der Insel zu genießen.

Wettertrends für Petra vom 21. bis 28. August 2024

Betrachtet man den Zeitraum vom 21. August bis zum 28. August 2024, so bleibt das Wetter in Petra konstant sommerlich mit Temperaturen um die 29 Grad Celsius. Der Tag in Petra beginnt am Mittwoch, den 21. August 2024, mit einer Temperatur von 29°C und einem klaren Himmel. Mit einem lauen Wind von lediglich 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 22% ist das Wetter ideal für alle Freizeitaktivitäten im Freien.

Stetes Sommerwetter und ein Hauch von Sommernächten

In den Folgetagen setzt sich das sonnige Bild fort. Die Temperaturen bewegen sich konstant bei rund 29 Grad, wobei der 25. August mit 30 Grad einen kleinen Temperaturanstieg verzeichnen wird, bevor es am 27. August kurzzeitig etwas milder bei 27 Grad wird. Der Wind hält sich durchweg moderat, sodass die Tage von einer angenehmen Brise begleitet werden.

Sonne satt – ein Ideenreichtum für Freizeitaktivitäten

So viel Sonnenschein bietet die perfekte Gelegenheit, die Natur Petras zu entdecken oder sich in den vielen Cafés und Restaurants niederzulassen und das mallorquinische Flair zu genießen. Der klare Himmel lädt ebenso zu nächtlichen Sternenbeobachtungen ein, bei denen sich die Milchstraße deutlich am Himmelszelt abzeichnet.

Optimale Bedingungen für Touristen und Einheimische

Der stetige Sonnenschein und die milden Winde sind ideale Bedingungen für einen unvergesslichen Aufenthalt oder Alltag in Petra. Die Sonne geht in der besprochenen Woche jeweils zwischen 03:08 und 03:12 Uhr auf und untertaucht wieder zwischen 16:06 und 16:13 Uhr. Dies bedeutet lange, sonnengeflutete Tage, welche die Gemüter erhellen.

Kurzum, die Wetteraussichten für Petra verheißen wundervolle Sommertage ganz im Zeichen des puren Mallorca-Feelings. Mit solch einer Prognose im Rücken lässt sich die letzte Augustwoche bestens planen und genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:42:37. +++