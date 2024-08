Wetter Update Lloret de Vistalegre (21.08.24 bis 28.08.24): Sonne, Wolken und leichte Regenschauer

Wetter in Lloret de Vistalegre: Sonnige Aussichten mit kleinen Überraschungen

Die kommende Woche in Lloret de Vistalegre verspricht eine Mischung aus klarem Himmel, vereinzelten Wolken und leichten Regenschauern, wie die aktuelle Wettervorhersage nahelegt. Mit Temperaturen, die stetig um die 30-Grad-Marke kreisen, können Einwohner und Urlauber sich auf überwiegend warme Tage einstellen.

Der Wetter-Starter: Heiß und klar

Den Auftakt macht der 21. August 2024 mit einer Höchsttemperatur von 31°C unter einem klarblauen Himmel. Der Wind weht sanft mit nur 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 36% liegt.

Eine Wolke hier und da

Am folgenden Tag, dem 22. August, gesellen sich einige verstreute Wolken dazu, die das Sonnenbaden etwas abwechslungsreicher gestalten. Mit geringfügig steigenden Temperaturen um 32°C und einer leichten Brise von 3 km/h bleibt das Klima in Lloret de Vistalegre jedoch weiterhin sommerlich.

Sonnen- und Wolkenwechsel bis zum Wochenende

Das Klima bleibt vom 23. bis zum 25. August ähnlich, mit Temperaturen, die sich um die 33-34°C bewegen und einem Himmel, der von überzogenen bis teilweise bewölkten Zuständen variiert. Besondere Aufmerksamkeit verdient der 25. August, an dem mit leichtem Regen zu rechnen ist, was die Luftfeuchtigkeit etwas ansteigen lässt.

Erfrischung und klarere Sicht zum Wochenende

Der 26. August bringt eine kleine Abkühlung auf angenehme 29°C und eine Zunahme der Bewölkung, was für eine willkommene Erfrischung in der heißen Sommerzeit sorgen kann. Auch die Luftfeuchtigkeit nimmt zu, was das allgemeine Wohlbefinden steigern könnte.

Ausklang mit Beständigkeit

Der Start in die neue Woche, am 27. und 28. August, präsentiert sich mit beständigem Wetter. Die Temperaturen verweilen bei behaglichen 31°C mit einer sanften Brise und verstreuten Wolken, die den Himmel zieren.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:35:37. +++