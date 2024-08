Wetteraussichten für Binissalem: Sonnige Tage und leichte Regenschauer vom 21.08.2024 bis 28.08.2024

Aktuelle Wettervorhersage für Binissalem

Bereiten Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und gelegentlicher Regenschauer vor, denn die Wetterprognose für Binissalem verspricht einige angenehm warme Tage und abwechslungsreiches Wetter. Möchten Sie wissen, wie das Wetter in der dritten Augustwoche in Binissalem wird? Lesen Sie weiter, um mehr über das erwartete Wetter und die besten Tipps für Ihre geplanten Aktivitäten herauszufinden.

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen ab dem 21. August

Am Mittwoch, den 21. August, beginnt die Woche in Binissalem mit klarem Himmel und einer maximalen Temperatur von 30°C. Ein leichter Wind von etwa 4 km/h sorgt für eine angenehme Brise bei einer Luftfeuchtigkeit von 40%. Der Sonnenaufgang wird die Insel um 05:06 Uhr in strahlendes Licht tauchen, während der Sonnenuntergang um 18:36 Uhr erwartet wird.

Temperatur steigt: Leichte Wolkenbildung am 22. August

Der Donnerstag, 22. August, lockt mit einer Höchsttemperatur von 32°C. Zwar zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel, doch diese sollten die Freude am sommerlichen Wetter nicht trüben. Mit einem leichten Wind von 3 km/h und abnehmender Luftfeuchtigkeit bei 31% bleibt das Klima angenehm.

Leichter Regen und milde Temperaturen am Wochenende

Das Wochenende bringt leichte Regenschauer mit sich, beginnend mit leichtem Regen am Freitag, dem 23. August, bei Temperaturen bis zu 33°C. Auch am Samstag und Sonntag sollten Sie Ihren Regenschirm griffbereit halten, da weiterhin mit leichtem Regen zu rechnen ist. Die Temperaturen bleiben mit 30°C am Samstag und einer leichten Erwärmung auf 31°C am Sonntag konstant.

Genießen Sie den Anblick vereinzelter Wolken gegen Ende August

Die letzte Woche des Monats wird von vereinzelten Wolken beherrscht, die die Tage am 27. und 28. August mit Temperaturen von 31°C und 32°C spektakulär in Szene setzen. Während der Wind weiterhin mild bleibt, können Sie bei niedriger Luftfeuchtigkeit perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten erwarten.

Tipps für Ihr Wetter-Erlebnis in Binissalem

Angesichts des überwiegend schönen Wetters ist dies die ideale Zeit, um Binissalem zu erkunden. Ob Weintouren durch die lokalen Bodegas, Wanderungen in der ländlichen Umgebung oder einfach nur entspannte Stunden am Strand – das Wetter spielt mit! Vergessen Sie nicht, ausreichend Sonnenschutz zu tragen, vor allem an den Tagen mit klarer Himmelssicht, und achten Sie darauf, viel Wasser zu trinken, um gut hydratisiert zu bleiben.

Egal, ob Sie Einheimischer sind oder ihre Ferien auf Mallorca genießen, die bevorstehende Woche in Binissalem bietet Ihnen perfekte Bedingungen, um den Sommer in vollen Zügen zu genießen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:25:51. +++