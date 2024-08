Wetteraussichten für Consell, Mallorca: Sonnenschein und leichte Schauer vom 21.08. bis 28.08.2024

Sonnige Tage und leichte Regenschauer: Das Wetter in Consell auf einen Blick

Die pittoreske Gemeinde Consell inmitten der malerischen Landschaft Mallorcas erfreut sich in der kommenden Woche an einer Kombination aus strahlendem Sonnenschein und erfrischenden Regenschauern. Wir blicken auf eine reizvolle Wetterlage, die sowohl Sonnenanbeter als auch Naturliebhaber, die sich nach etwas Abkühlung sehnen, begeistern dürfte.

Die Wetterprognose für Consell: Tage voller Licht und leichten Schauern

Genießen Sie das hervorragende Wetter in Consell mit Höchsttemperaturen, die in der Woche des 21. August bis 28. August 2024 bis zu 36°C erreichen. Neben den hochsommerlichen Temperaturen werden die Bürger und Besucher von Consell auch Zeuge dessen, wie der idyllische Ort von ein paar Wolken heimgesucht wird, die gelegentlich für leichte Regengüsse sorgen – eine wunderbare Erfrischung in der heißen Jahreszeit.

Montag, 21.08.2024: Mit einem klaren Himmel starten wir in die neue Woche. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 30°C, und eine leichte Brise mit 4 km/h sorgt für eine erfreuliche Abkühlung. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 42%, und der Luftdruck misst 1018 hPa. Der Sonnenaufgang erfolgt um 5:07 Uhr, und wir verabschieden den Tag mit dem Sonnenuntergang um 18:37 Uhr. Dienstag, 22.08.2024: Locker bewölkt präsentiert sich der Himmel über Consell mit einer Höchsttemperatur von 32°C. Die Windgeschwindigkeit liegt sanft bei 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 34% sinkt und der Luftdruck etwas abfällt auf 1014 hPa. Mit dem Sonnenaufgang um 5:07 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:35 Uhr können die Bewohner eine nahezu perfekte Balance zwischen Tageslicht und lauen Sommerabenden genießen. Mittwoch, 23.08.2024: Ein wenig Regen wird erwartet, jedoch wird dies durch die ansteigende Temperatur von bis zu 33°C ausgeglichen. Bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 31% bleibt das Wetter weiterhin angenehm. Der Sonnenaufgang ist für 5:08 Uhr angesetzt, und der Tag endet um 18:34 Uhr. Donnerstag, 24.08.2024: Die Temperatur klettert weiter nach oben auf heiße 36°C bei einem nur schwachen Wind von 2 km/h. Der Himmel zeigt sich überwiegend locker bewölkt, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erträgliche 20%. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 5:09 Uhr