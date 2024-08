Wetteraussichten für Manacor: Eine Woche voll Sonne und Wolken vom 21.08. bis 28.08.2024

Sommerwetter in Manacor: Sonne und eine leichte Brise in der Woche des 21. bis 28. August 2024

Manacor, die zweitgrößte Stadt Mallorcas, dürfte in der kommenden Woche eine Mischung aus strahlender Sonne und sanften Wolkenformationen erleben. Das perfekte Szenario für all diejenigen, die sowohl Wärme als auch eine angenehme Abkühlung zu schätzen wissen. Im Folgenden liefern wir Ihnen eine detaillierte Wettervorhersage für Manacor, damit Sie Ihre täglichen Aktivitäten und eventuelle Ausflüge bestens planen können.

Start in die Wetterwoche in Manacor: Klaren Himmeln zum Greifen nah

Am Mittwoch, den 21. August, präsentiert sich das Wetter in Manacor von seiner besten Seite: Ein fast wolkenloser Himmel und Höchsttemperaturen von 29°C erfreuen die Herzen. Der Wind weht schwach mit 3 km/h. Diese mäßige Luftbewegung und eine Luftfeuchtigkeit von 41 Prozent sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zieren den Himmel um 05:05 Uhr bzw. 18:35 Uhr und laden zu Spaziergängen bei Tagesanbruch oder Abenddämmerung ein.

Wolkenspiele am Himmel von Manacor: Mildes Wetter mit leichter Bewölkung

Die Tage Donnerstag, 22. August und Freitag, 23. August, begrüßen Einwohner und Besucher weiterhin mit hochsommerlichen 29°C, allerdings unterbrochen durch vereinzelte Wolkenfelder. Der Wind bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeitswerte steigen geringfügig. Diese geringe Zunahme der Feuchtigkeit wird durch die leichte Brise jedoch wettgemacht, welche für frischen Wind und Erfrischung sorgt.

Wettertrend für das Wochenende: Angenehme Bedingungen für Unternehmungen im Freien

Zum Wochenende hin, insbesondere am Samstag, 26. August, und Sonntag, 27. August, zeigt sich das Wetter in Manacor freundlich mit einer leichten Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 7 km/h. Die Temperaturen bleiben konstant sommerlich, wenn auch leicht abfallend auf 28°C am Samstag, bevor sie zum Wochenstart am Montag wieder auf angenehme 30°C klettern.

Ausklang der Wetterwoche: Konstante Temperaturen und vereinzelte Wolken

Die neue Woche beginnt in Manacor mit beständigen Temperaturen von 30°C und einer fortgesetzten leichten bis mäßigen Bewölkung. Die Luftfeuchtigkeit sinkt zum Beginn der neuen Woche, was für trockenere und noch angenehmere Bedingungen sorgt. Der Windgeschwindigkeit bleibt günstig und trägt zur Frische der Luft bei.

Planen Sie voraus und genießen Sie die wunderschöne Stadt Manacor, unbesorgt und bestens informiert durch diese umfassende Wetterprognose. Möge das sommerliche Klima Mallorcas Ihre Tage erhellen und für ein unvergessliches Erlebnis sorgen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:38:24. +++