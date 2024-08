Wetteraussichten für Marratxí: Sonnige Tage und leichte Regenschauer vom 21.08. bis 28.08.2024

Majestätisch klare Himmel und sommerliche Temperaturen in Marratxí

Die nächste Woche auf Mallorcas idyllischem Ort Marratxí verspricht ein Potpourri aus strahlendem Sonnenschein und vereinzelten, erfrischenden Regenschauern. Bewohner und Besucher können sich auf eine Periode einstellen, in der die Temperaturen angenehm hoch bleiben und die Natur von den sporadischen Niederschlägen belebt wird.

Mittwoch, 21. August 2024: Ein wolkenloser Himmel lädt ein

Mit einer Höchsttemperatur von 29°C und einem wolkenlosen Himmel steht der Mittwoch ganz im Zeichen des perfekten Sommerwetters. Der leichte Wind mit 4 km/h verspricht eine angenehme Brise, während die Luftfeuchtigkeit von 49% für ein trockenes Klima sorgt. Der Barometerstand von 1018 hPa zeigt einen stabilen Wetterverlauf an. Sonnenaufgang und -untergang rahmen diesen idealen Tag mit einem frühen Beginn um 05:07 Uhr und einer abendlichen Dämmerung um 18:37 Uhr.

Donnerstag, 22. August 2024: Ein leicht bewölkter Vorhang über Marratxí

Am Donnerstag lädt der Himmel über Marratxí mit einer leichten Bewölkung bei 31°C zu diversen Outdoor-Aktivitäten ein. Der sanfte Wind mit 3 km/h wird die wenigen Wolken am Himmel sanft weiterschieben. Davon zeugt eine Luftfeuchtigkeit von 42% und ein Luftdruck von 1015 hPa. Die Sonne grüßt am Morgen um 05:08 Uhr und verabschiedet sich um 18:35 Uhr.

Freitag, 23. bis Sonntag, 27. August 2024: Wechsel aus Sonne und Wolken

Von Freitag bis Sonntag präsentiert sich das Wetterbild in Marratxí abwechslungsreich. Die Temperaturen erreichen Spitzenwerte von bis zu 34°C unter wechselnder Bewölkung, die von Schleierwolken bis hin zu einem bedeckten Himmel reicht. Die Luftfeuchtigkeit sinkt dabei auf angenehme 29%-44% und der Wind bleibt mit 3-4 km/h leise. Diese Tage sind bestens geeignet, um die vielfältigen Freizeitangebote von Marratxí zu genießen.

Montag, 28. August 2024: Heiterer Ausklang mit vereinzelten Wolken

Zu Beginn der neuen Woche bleibt das Wetter in Marratxí freundlich. Mit 31°C und einem leicht bewölkten Himmel erwartet die Einwohner ein heiterer Tag. Der Wind bleibt sanft, während der Luftdruck leicht sinkt und auf weiterhin stabiles Wetter hinweist. Der Sonnenaufgang um 05:13 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:26 Uhr beschließen den angenehmen Tag in der mallorquinischen Gemeinde.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:40:15. +++