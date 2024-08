Wetteraussichten in Sant Llorenç des Cardassar: Sonne und leichte Wolken bestimmen die Woche (21.8.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Sant Llorenç des Cardassar

Die kommenden Tage auf Mallorca versprechen angenehme sommerliche Verhältnisse, ideal für alle Urlaubsaktivitäten im Freien sowie für die Einwohner von Sant Llorenç des Cardassar, die das Ende des Sommers in vollen Zügen genießen können.

Heiterer Himmel mit vereinzelten Wolken

Das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar zeigt sich von seiner freundlichen Seite. Ein klarer Himmel am 21. August 2024 mit einer angenehmen Temperatur von 28°C bildet den Auftakt zu einer Reihe beständig schöner Tage. Mit einem sanften Wind von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 49% lässt es sich hervorragend im Freien verweilen, während der Luftdruck bei stabilen 1017 hPa liegt.

Nach dem Auftakt mit strahlendem Sonnenschein gesellen sich am 22. und 23. August locker verteilte Wolken zum himmlischen Bild, welche die Temperaturen auf behagliche 29°C hochdrücken. Auch an diesen Tagen spielt der Wind mit leichten Brisen von 5 bis 6 km/h kaum eine Rolle, die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 53% in einem angenehmen Rahmen.

Konstante Wetterbedingungen auch in der zweiten Wochenhälfte

Die Wettervorhersage für den 24. und 25. August bleibt den im Vergleich zu den Vortagen ähnlich. Mit Höchsttemperaturen von 28°C und bedeckt durch aufgelockerte Wolken können Einheimische und Touristen stets mit milder Witterung rechnen. Eine leichte Steigerung der Luftfeuchtigkeit auf bis zu 61% sowie ein beständiger Luftdruck von etwa 1016 - 1017 hPa sorgen auch hier für stabile Verhältnisse.

Der 26. August kühlt leicht auf 27°C ab und es weht ein frischer Wind mit bis zu 7 km/h, während sich die Luftfeuchtigkeit auf moderate 58% reguliert. Dafür wird es am 27. und 28. August wieder wärmer, mit Temperaturen von wiederum angenehmen 28°C bis 29°C und einer erfreulich geringen Luftfeuchtigkeit von 46%.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang – die perfekten Zeiten für Aktivitäten

Nutzen Sie die frühen Morgenstunden und die späten Nachmittage für Ihre Aktivitäten außerhalb. Die Sonne begrüßt Sant Llorenç des Cardassar gegen 05:05 Uhr morgens und verabschiedet sich gegen 18:35 Uhr am Abend – ideale Bedingungen für lange Strandtage oder gemütliche Abendspaziergänge.

Zusammengefasst kann man sich auf eine wohltemperierte Woche mit überwiegend klarem Himmel und vereinzeltem Wolkenflor freuen, die viele Outdoor-Möglichkeiten bietet. Ein perfektes Wetter, um die Schönheit von Mallorca in Sant Llorenç des Cardassar zu erleben und zu genießen.

