Wetterbericht für Fornalutx: Vorhersage vom 21.8. bis 28.8.2024 (21.8.2024)

Das Wetter in Fornalutx: Sonnige Tage und leichte Regenschauer

Wenn Sie die malerischen Straßen von Fornalutx erkunden möchten, bietet Ihnen das Wetter in der kommenden Woche größtenteils freundliche Bedingungen. Von klarem Himmel bis zu leichten Regenschauern erleben Einheimische und Besucher eine typische sommerliche Wettervielfalt, die für die Balearen charakteristisch ist.

Sonne und klare Sicht am Mittwoch, dem 21. August 2024

Starten Sie in die Woche mit einem perfekten Tag unter der Sonne von Mallorca. Mit einer angenehmen Temperatur von 28°C und einem klaren Himmel eröffnen sich Ihnen am Mittwoch zahlreiche Möglichkeiten, die Natur und Atmosphäre von Fornalutx in vollen Zügen zu genießen. Der Wind bleibt mit 3 km/h sanft, und die Luftfeuchtigkeit bei 49% sorgt für ein angenehmes Klima.

Wärmer und leicht bewölkt am Donnerstag, dem 22. August 2024

Die Temperaturen steigen am Donnerstag leicht auf 30°C an, während der Himmel sich mit einigen vereinzelten Wolken zeigt. Bei dieser Wetterlage bleibt es weitestgehend trocken, was für Ausflüge oder einen entspannten Tag am Strand optimal ist.

Leichter Regen und warme Temparaturen am Wochenende

Am Freitag und Samstag müssen Sie mit leichten Regenschauern rechnen, welche die Landschaft von Fornalutx erfrischen werden. Trotz des Regens bleibt es mit 30°C und 28°C herzlich warm. Am Sonntag klart es wieder auf, und Sie können einen schönen Tag bei 29°C und vereinzelten Wolken erwarten.

