Wetterbericht Pollença: Die aktuelle 7-Tage-Prognose für perfekte Urlaubstage (21.8.2024)

Das Wetter in Pollença: Sonnige Aussichten und milde Winde

Die idyllische Gemeinde Pollença auf Mallorca wird in der kommenden Woche mit wundervollen Wetterbedingungen gesegnet. Urlauber und Einheimische können sich auf eine vielfältige Palette aus sonnigen Tagen und leicht bewölkten himmlischen Aussichten mit angenehm milden Temperaturen freuen.

Das aktuelle Wetter in Pollença – Strahlende Sonne und klare Sicht

Am Mittwoch, den 21. August 2024, präsentiert sich Pollença unter einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 28°C. Eine sanfte Brise mit Windgeschwindigkeiten von gerade einmal 3 km/h begleitet diesen nahezu perfekten Sommertag. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderate 48%, und der atmosphärische Druck zeigt sich stabil bei 1018 hPa. Ein ideales Szenario, um die Strände und die Naturschönheiten Pollenças zu erkunden.

Leichte Wolkendecke und Sommerwärme – Das Wetter für den 22. und 23. August

Der darauffolgende Donnerstag empfängt die Besucher Mallorcas mit einer leichten Bewölkung. Bei Temperaturen, die auf bis zu 29°C ansteigen, können Sie sich auf ein ideales Urlaubswetter einstellen. Ebenso beständig zeigt sich der Freitag, an dem trotz der überschattenden Wolkendecke die Quecksilbersäule auf bis zu 30°C klettern wird. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind bewegen sich auf ähnlichen Werten wie am Vortag und sorgen für ein angenehmes Klima in und um Pollença.

Sonnenverwöhntes Wochenende – Traumhafte Aussichten für Pollença

Das Wochenende startet mit einem überaus angenehmen Samstag. Die bewölkten Abschnitte werden von sonnigen Momenten durchbrochen und die Natur zeigt sich von ihrer besten Seite. Einem Ausflug ins Gebirge oder einer Entdeckungstour durch die Gassen Pollenças steht somit nichts im Wege. Der Sonntag wird besonders für Strandliebhaber eine Freude sein, mit nur wenigen Wolken am Himmel und einer Höchsttemperatur von 26°C kommt auch die Erfrischung im Meer nicht zu kurz, bevor am Nachmittag leichter Regen einsetzt.

Blick in die neue Woche: Weiterhin ausgezeichnetes Urlaubswetter in Sicht

Die neue Woche startet in Pollença mit optimistischen Wetterprognosen. Bei Höchsttemperaturen von 29°C am Montag und 27°C am Dienstag und überwiegend leichter Bewölkung bietet sich weiterhin die hervorragende Gelegenheit, das Freizeitangebot der Region in vollen Zügen zu genießen. Der Wind bleibt bei moderaten 5 km/h und die Feuchtigkeit in erträglichen Bereichen, was auch die Abende im Freien zu einem Genuss werden lässt.

Resümee: Eine Woche voller Wetterfreuden in Pollença

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Pollença für die kommende Woche ideal für einen vielseitigen und entspannten Urlaub ist. Mit Tagestemperaturen von Mitte bis zu hohen 20°C, einer angenehmen Brise und einer Kombination aus Sonnenschein und leichter Wolkenbildung steht einem umfangreichen Aktivitätenprogramm nichts im Weg. Also packen Sie Ihre Sachen und kommen Sie nach Pollença – das Wetter ist auf Ihrer Seite!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:43:19. +++