Wettervorhersage Costitx: 7-Tage-Übersicht mit klarem Himmel und leichten Regenschauern (21.8.2024)

Aktuelle Wetterlage und 7-Tage-Trend für Costitx auf Mallorca

In der malerischen Gemeinde Costitx auf Mallorca zeigt sich das Wetter von seiner abwechslungsreichen Seite. Die kommenden Tage versprechen eine Mischung aus klarem Himmel, gemäßigtem Wind und leichten Regenschauern, was das Herz eines jeden Mallorca-Besuchers höherschlagen lässt. Tauchen Sie mit uns in die detaillierte Wettervorhersage für die Woche vom 21. August bis 28. August 2024 ein.

Wetterübersicht für Costitx - sonnige Aussichten und sanfte Sommerbrisen

Der Mittwoch, 21. August 2024, begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer freundlichen Temperatur von 31°C. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von nur 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 35% liegt. Sonnenauf- und -untergang zeichnen faszinierende Farbspiele am Himmel – gegen 5:06 Uhr beginnt der Tag und endet mit der Dämmerung um 18:36 Uhr.

Am Donnerstag, 22. August 2024, dürfen wir etwas wärmere Temperaturen erwarten - das Thermometer klettert auf bis zu 33°C. Zerstreute Wolken verleihen dem Himmel Charakter, und die leicht zurückgegangene Luftfeuchtigkeit von 29% macht die Wärme besonders angenehm.

Milde sommerliche Regenschauer im Anmarsch

Mit dem Freitag, 23. August 2024, ziehen leichte Regenschauer auf, die jedoch bei Höchsttemperaturen von 34°C eher als willkommene Abkühlung zu betrachten sind. Passend hierzu behält der Wind seine sanfte Stärke von 4 km/h bei. Trotz der erhöhten Chance auf Niederschlag bleibt das Quecksilber im sommerlichen Bereich.

Der Samstag, 24. August 2024, verspricht mit 36°C den wärmsten Tag der Woche und wird von aufgelockerten Wolkenformationen begleitet. Niedrige Luftfeuchtigkeit von 20% und ein ruhiger Wind machen diesen Tag zu einem idealen Zeitpunkt für Outdoor-Aktivitäten.

Regnerische Erfrischung und angenehme Temperaturen

Zum Ausklang des Wochenendes bleibt es mit leichten Regenschauern bei 34°C am Sonntag, dem 25. August 2024, sommerlich warm. Die darauf folgenden Tage – Montag und Dienstag mit 30°C und 32°C – führen diese leichten Niederschläge fort, welche die Insel in ein frisches Grün tauchen.

Die Woche schließt am Mittwoch, 28. August 2024, mit einigen wolkenverzierten Himmelsblicken und anhaltenden Temperaturen um die 32°C ab, während der Wind weiterhin moderat bei etwa 4 km/h bleibt.

Das Wetter in Costitx lädt geradezu zu vielfältigen Unternehmungen an der frischen Luft ein und verspricht mit seinem Mix aus Sonne und Regen eine erlebnisreiche Woche auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:30:48. +++