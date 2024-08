Wettervorhersage für Artà (21.8.2024 bis 28.8.2024): Sonnige Aussichten und leichte Brisen (21.8.2024)

Wetter in Artà: Sonne und Wolken Hand in Hand

Die kommende Woche verspricht sonniges Wetter in Artà mit angenehmen Temperaturen, die ein perfektes Ferienklima bieten. Erfahren Sie alles über die erwarteten Wetterbedingungen, damit Ihre Planungen auf der wunderschönen Insel Mallorca ungetrübt bleiben.

Das aktuelle Wetterbild für Artà

Mittwoch, 21.08.2024 - Unter klarem Himmel startet Artà mit sommerlichen 26°C in die Woche. Eine leichte Brise von 4 km/h sorgt für eine angenehme Atmosphäre, perfekt für einen Spaziergang entlang der Küste oder ein gemütliches Verweilen in einem der charmanten Cafés. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55%, während der Luftdruck auf 1018 hPa gemessen wird. Der Tag beginnt früh um 05:04 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet mit einem langen Abend, da die Sonne erst um 18:34 Uhr untergeht.

Wettertrends der kommenden Tage

Donnerstag, 22.08.2024 - Die Sonne setzt sich auch am Donnerstag durch, begleitet von einigen Wolken. Mit Höchsttemperaturen von 28°C und einem leichten Windzug von 5 km/h bleibt das Klima in Artà angenehm. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 56% nahezu unverändert zum Vortag, und der Luftdruck sinkt leicht auf 1014 hPa.

Freitag bis Sonntag (23.8. – 25.8.2024) - Die Werte am Freitag und die darauffolgenden Tage zeigen kaum Veränderungen. Leicht bewölkt und mit Temperaturen, die sich um die 27°C bewegen, bietet jedes der nächsten Tage ideale Voraussetzungen für Ausflüge und Aktivitäten im Freien. Vor allem die leicht variierende Bewölkung sorgt für ein angenehmes Spiel aus Licht und Schatten.

Die nächsten Tage in der Übersicht

Montag, 26.08.2024 - Mit 25°C und vereinzelten Wolken präsentieren sich die Wetteraussichten etwas frischer. Der Wind frischt auf und erreicht eine Geschwindigkeit von 8 km/h.

Dienstag und Mittwoch (27.8. – 28.8.2024) - Zum Ende der Woche hin bleibt das Wetter in Artà freundlich. Mit 27°C am Dienstag und 26°C am Mittwoch können Sie weiterhin mit vielen Sonnenstunden und milden Strandtagen rechnen. Der Wind beruhigt sich wieder und bietet mit 2 km/h am Dienstag und 5 km/h am Mittwoch eine sanfte Erfrischung.

Machen Sie das Beste aus den sommerlichen Tagen in Artà und genießen Sie das idyllische Wetter auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:24:16. +++