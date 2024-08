Wettervorhersage für Búger, Mallorca (21.08.2024 bis 28.08.2024)

Wetterbericht: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer in Búger

Mit einem einladenden Klima und vielseitigen Wetterbedingungen zeigt sich Búger auf Mallorca als ein ideales Ziel für Besucher und Bewohner gleichermaßen.

Hochsommer in Búger: Klarer Himmel und warme Temperaturen

Die kommende Woche in Búger beginnt mit einem klaren Himmel am 21. August 2024, wobei das Thermometer angenehme 31 Grad Celsius erreicht. Ein leichter Wind von 3 km/h sorgt für eine frische Brise bei lediglich 37% Luftfeuchtigkeit – beste Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Am 22. August dürfen sich Sonnenanbeter über warme 32 Grad freuen, während vereinzelte Wolken den Himmel verzieren. Die Windgeschwindigkeit lässt mit 2 km/h nach und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf komfortable 32% ab.

Leichte Regenschauer als willkommene Abkühlung

Am 23. und 25. August 2024 sorgt leichter Regen für eine willkommene Abkühlung, ohne dass die Temperaturen wesentlich abfallen. Bei 32 bzw. 33 Grad bleibt es angenehm warm, während der Wind leicht auf 4 km/h zunimmt.

Sommerliches Wetter mit abnehmender Hitze

Den Höhepunkt erreicht das Thermometer am 24. August mit 34 Grad unter aufgelockerter Bewölkung. Die folgenden Tage bieten ähnliche Bedingungen, bis am 26. August das Wetter mit mäßigen 28 Grad und häufigeren leichten Regenschauern etwas abkühlt.

Blick in die kommende Woche: Gemäßigtes Wetter hält an

Zum Ende unserer 7-Tage-Wettervorhersage für Búger präsentiert sich der 27. und 28. August mit leicht bewölktem Himmel. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 31 bzw. 30 Grad Celsius und der Wind hält sich mit 2 bis 5 km/h zurück.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren im Laufe der Woche geringfügig, wobei sich die Sonne am 21. August um 5:06 Uhr zeigt und am Abend um 18:36 Uhr verabschiedet. Am 28. August beginnt der Tag um 5:12 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:26 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.8.2024, 01:26:23. +++