Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: Sonnenschein und leichte Schauer in der Woche vom 21. bis 28. August 2024 (21.8.2024)

Genießen Sie die Sommertage in Santa Maria del Camí

Die kommende Woche in Santa Maria del Camí hält eine Mischung aus strahlendem Sonnenschein und leichten Regenschauern für uns bereit. Die Temperaturen bewegen sich angenehm im hochsommerlichen Bereich und bieten perfekte Bedingungen, um die malerischen Landschaften und das lebhafte Stadtleben von Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

Das Wetter im Detail

Am Mittwoch, den 21. August 2024, dürfen wir uns über einen Himmel wie aus dem Bilderbuch freuen. Die Temperaturen erreichen bis zu 29°C, und mit einer leichten Brise von nur 4 km/h wird es ein idealer Tag, um die Natur zu erkunden oder einfach am Strand zu entspannen. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 47%, was angenehm ist und für einen komfortablen Tag sorgt.

Die darauffolgenden Tage versprechen ähnlich angenehme Temperaturen. Am Donnerstag ist mit wenigen Wolken und Höchsttemperaturen von 31°C zu rechnen, während am Freitag die Quecksilbersäule sogar bis auf 32°C steigen soll – perfekte Voraussetzungen für einen Ausflug in die charmanten Dörfer Mallorcas oder ein ausgiebiges Sonnenbad.

Das Wochenende startet mit einem heißen Samstag, an dem die Temperaturen auf bis zu 35°C klettern. Trotz vereinzelter Wolken bleibt es weitgehend trocken und die Sonne wird Ihr treuer Begleiter sein. Ein leichter Rückgang der Temperaturen ist am Sonntag zu erwarten, wenn sich gelegentliche Regenschauer mit 33°C abwechseln.

Die neue Woche beginnt mit ähnlichen Bedingungen. Der Montag und Dienstag bieten bei max. 30°C und erneuten leichten Regenschauern eine willkommene Abkühlung von den heißen Tagen zuvor.

Den Abschluss der Wetterprognose bildet der Mittwoch mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei einer angenehmen Höchsttemperatur von 31°C und einer leichten Brise, die die Sommerhitze erträglicher macht.

Auf einen Blick: Genießen Sie die schönen Sommerabende in Santa Maria del Camí, die mit Sonnenuntergängen ab etwa 18:30 Uhr für romantische Stimmung sorgen. Mit den vorhergesagten Wetterbedingungen steht einer erlebnisreichen Woche nichts im Wege!

