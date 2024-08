Wettervorhersage Sóller: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer erwartet (21.8.2024)

Wetteraussichten für Sóller: Sonnenschein und leichte Regenphasen

Die Wetterlage in Sóller präsentiert sich mit einem Mix aus sonnigen Abschnitten und vereinzelten leichten Regenschauern in der kommenden Woche. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die täglichen Bedingungen und das, was Besucher sowie Einheimische von 21.08.2024 bis 28.08.2024 erwarten können.

Sonniger Start und angenehme Temperaturen

Am Mittwoch, den 21. August, dürfen sich die Menschen in Sóller über einen klaren Himmel freuen. Die Temperaturen erreichen sommerliche 29°C, während eine leichte Brise mit 4 km/h für angenehme Erfrischung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 51%, und der Luftdruck misst stabile 1018 hPa. Das perfekte Wetter für einen Ausflug an die Küste oder ein Entspannen im Freien.

Leichte Bewölkung und weiterhin warme Tage

Die folgenden Tage, 22. und 23. August, zeigen sich mit verstreuten Wolken, doch mit Höchstwerten um die 31°C bleibt es warm. Am Freitag ist leichter Regen zu erwarten, was die Pflanzenwelt Sóllers erfreuen dürfte, während Urlauber vielleicht für kurze Zeit Schutz suchen müssen. Der leichte Wind und die geringe Luftfeuchtigkeit sorgen jedoch für ein angenehmes Klima.

Spätsommerliches Wohlfühlwetter

Am Samstag und Sonntag (24. und 25. August) erreichen die Temperaturen bis zu 33°C und bieten somit ideale Bedingungen für Sonnenanbeter und Wasserratten. Lichte Wolkenbilder und ein leichter Wind unterstreichen das sommerliche Flair. Beachten sollte man allerdings die lokalen Regenschauer, die für eine kurze Abkühlung sorgen werden.

Stabile Wetterlage zum Wochenstart

Die neue Woche beginnt mit ähnlichen Mustern: leichter Regen und verstreute Wolken am Montag und Dienstag, wobei die Temperaturen weiterhin um die 30°C-Marke pendeln. Das Wetter in Sóller bleibt also weiterhin stabil und bietet eine zuverlässige Planungsgrundlage für Outdoor-Aktivitäten.

Die Wetterwoche im Überblick

Der Wetterbericht für Sóller verspricht somit eine angenehme Woche mit viel Sonne und nur leichten Regenschauern. Genießen Sie das wunderbare Wetter und die schönen Seiten Sóllers!

