7-Tage-Wetterprognose für Ses Salines: Sonnenschein und Sommerlaune auf Mallorca! (22.8.2024)

Sonnige Aussichten auf Mallorca: Wettervorhersage für Ses Salines

Die malerische Gemeinde Ses Salines auf Mallorca kann sich auf eine wunderbare Woche mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen freuen. In unserer detaillierten 7-Tage-Wetterprognose erfahren Sie alles, was Sie über das Wetter in dieser wunderschönen Küstenregion wissen müssen.

Ses Salines erlebt sonnige Tage und warme Nächte

Den Anfang macht der 22.8.2024, an dem der klare Himmel und die warmen Temperaturen von 28°C die Urlauber und Einheimischen zu den Stränden locken werden. Die leichte Brise von 4 km/h sorgt für eine willkommene Erfrischung, und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 58% angenehm in Grenzen. Der Druck von 1015 hPa verspricht stabiles Wetter und die Sonne wird von ca. 5:07 Uhr bis 18:34 Uhr ihre Strahlen über die Landschaft von Ses Salines verbreiten.

Am 23.8.2024 setzt sich das sommerliche Wetter mit einer Höchsttemperatur von 29°C fort, obwohl über dem Himmel mehr Wolken ziehen werden. Allerdings bleibt der Wind moderat bei etwa 5 km/h, die Luftfeuchtigkeit verändert sich kaum und der Luftdruck bleibt stabil.

Die Sonne und einige wenige Wolken werden am 24.8.2024 gemeinsam über dem Himmel von Ses Salines wachen. Mit 29°C und einer leichten Zunahme des Windes auf 6 km/h dürfte es ein angenehmer Tag werden.

Selbst ein wenig leichter Regen am 25.8.2024 kann nichts an der Tatsache ändern, dass die Temperaturen auf angenehme 30°C steigen werden und das Wetter seinen sommerlichen Charakter beibehält. An diesem Tag wird der Wind auf 7 km/h zulegen, was ein wenig für Abkühlung sorgen kann.

Nach dem kurzen Regenschauer erwartet uns am 26.8.2024 wieder ein klarer Himmel mit Temperaturen um die 29°C und einer leichten Brise von 7 km/h. Gute Nachrichten auch für alle, die dem Wassersport frönen möchten - die Bedingungen bleiben ideal.

Wenn auch die Temperaturen leicht sinken, bleibt das gute Wetter in Ses Salines bis zum 27.8.2024 und 28.8.2024 bestehen. Mit etwas mehr Bewölkung und milderen Temperaturen von 28°C bzw. 27°C läuft die Woche ruhig aus. Die Windverhältnisse bleiben mit 5 km/h am 27. und 4 km/h am 28. weiterhin entspannt.

Der 29.8.2024, mit vereinzelten Wolken und einer Temperatur von 28°C, läutet dann das Ende unserer Wetterprognose ein. Ein guter Tag, um die Sehenswürdigkeiten der Region zu genießen oder einen Ausflug zu planen.

Zusammenfassung der Wetteraussichten für Ses Salines

Insgesamt bietet die kommende Woche in Ses Salines das perfekte Wetter für alle Aktivitäten. Sei es ein entspannter Tag am Strand, ein Besuch in den Salzgärten oder ein gemütlicher Spaziergang durch die charmanten Gassen der Gemeinde - die Sonne wird Sie begleiten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:33:10. +++